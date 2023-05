12 lợi ích bất ngờ của việc ăn cà chua không phải ai cũng biết

Theo The Times of India, cà chua chứa ít calo và cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, folate, vitamin K và kali. Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa, một loại được gọi là lycopene, chịu trách nhiệm về màu sắc đặc trưng của cà chua, có liên quan đến một số lợi ích, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Nghiên cứu cho thấy rằng, tiêu thụ cà chua ở nhiều dạng khác nhau như tươi, nấu chín và dưới dạng nước ép đều giúp bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính và hỗ trợ lối sống năng động.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của việc tiêu thụ cà chua hàng ngày:

Ngăn ngừa ung thư

Cà chua rất giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do và giảm nguy cơ ung thư.

Điều hòa huyết áp

Cà chua rất giàu kali, một loại khoáng chất giúp giảm huyết áp.

Cải thiện sức khỏe của da và tóc

Giàu chất chống oxy hóa, cà chua chống lại tổn thương tế bào và viêm da.

Giảm cholesterol

Cà chua rất giàu lycopene, giúp kiểm soát mức cholesterol "xấu".

Cải thiện tầm nhìn

Cà chua rất giàu vitamin A, giúp tăng cường sức khỏe võng mạc và giúp điều trị tất cả các vấn đề khác liên quan đến thị lực.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Lượng clorua tốt có trong cà chua giúp tiêu hóa trơn tru và cải thiện niêm mạc ruột.

Giúp quản lý bệnh tiểu đường

Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, lượng vitamin C và E dồi dào trong cà chua giúp kiểm soát nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tăng cường sức mạnh của xương

Cà chua rất giàu beta-carotene, chất này sẽ chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể và giúp tăng cường sức mạnh của xương.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Theo một nghiên cứu của Đức, cà chua giúp tăng cường hoạt động của các tế bào bạch cầu, giúp tăng cường khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể.

Giảm viêm

Cà chua cũng chứa ba chất chống oxy hóa khác được gọi là zeta-carotene, phytofluene và phytoene giúp chống viêm liên quan đến ung thư.

Tốt cho trí não

Chúng rất giàu axit béo omega-3, beta-carotene và lycopene giúp tăng cường trí nhớ.

Tăng cường sức khỏe gan

Cà chua rất giàu vitamin B tổng hợp giúp tăng cường gan khỏe mạnh.