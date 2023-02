Tin liên quan Bộ Giao thông-Vận tải trả lời cử tri Gia Lai về thi công Dự án nâng cấp quốc lộ 19

Mới đây, ngày 21-2, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (trước là Chi cục Quản lý đường bộ III.4) tiếp tục có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) chỉ đạo các nhà thầu phải đảm bảo an toàn giao thông khi thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (dự án Nâng cấp Quốc lộ 19).

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại được thông suốt trên tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai và Bình Định, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4-Khu Quản lý đường bộ III, đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Chủ đầu tư) tăng cường chỉ đạo các nhà thầu thi công trên Quốc lộ 19 kiểm tra xử lý các vị trí bong tróc, ổ gà, sình lún, một số đoạn thi công không có cọc tiêu hoặc có cọc tiêu nhưng thiếu dây văng gây mất an toàn giao thông, các cống ngang, đường vào các cầu tạm chưa được bù phụ êm thuận mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện; yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Thời gian khắc phục các tồn tại nêu trên trước ngày 28-2-2023 và Ban Quản lý dự án đã 2 có văn bản, hình ảnh báo cáo khối lượng thực hiện gửi Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 tổng hợp, báo cáo.

Trước đó, sau khi xảy ra một số vụ tai nạn đáng tiếc do ảnh hưởng của việc không đảm bảo an toàn thi công tuyến đường, ngày 3-2, UBND huyện Mang Yang đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án Nâng cấp Quốc lộ 19 (Ban Quản lý dự án 2-Bộ Giao thông vận tải) đảm bảo an toàn giao thông khi thi công dự án.

Từ ngày 15-12-2022 đến giữa tháng 2-2023, trên tuyến Quốc lộ 19, đoạn qua huyện Mang Yang xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Theo UBND huyện Mang Yang, dự án Nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, thi công còn nhiều bất cập, gây mất an toàn giao thông.

Ủy ban Nhân dân huyện Mang Yang đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo đơn vị thi công đoạn tuyến trên phải bổ sung biển báo, phân công người điều tiết giao thông, không để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo người dân đi lại thuận tiện, thông suốt.

Cuối năm 2022, UBND tỉnh Gia Lai và Sở Giao thông-Vận tải đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình thi công trên toàn tuyến, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 2 thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, kịp thời sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, lưu thông an toàn cho người và các phương tiện.

Theo các văn bản chỉ đạo (ngày 31-10 và 22-11-2022) của Chi cục Quản lý đường bộ III.4, nếu Ban Quản lý dự án 2 triển khai thi công gây mất an toàn, gây tai nạn giao thông thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Trường hợp Ban Quản lý dự án 2 không quyết liệt chỉ đạo nhà thầu khắc phục các tồn tại, đơn vị sẽ thu hồi giấy phép thi công đã cấp và báo cáo lên cấp trên xem xét trách nhiệm.