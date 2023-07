Xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm đạt 2,3 tỷ USD

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam có giá 513 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với những ngày trước đó (bằng với giá gạo 5% tấm của Thái Lan và cao hơn khoảng 15 USD/tấn so với gạo cùng loại của Ấn Độ). Gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng 5 USD/tấn lên 493 USD/tấn (cao hơn 8 USD/tấn so với gạo cùng chủng loại của Thái Lan và cao hơn khoảng 25 USD/tấn so với gạo Ấn Độ).

Về thị trường xuất khẩu, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 40,3%. Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt thuộc về thị trường Trung Quốc và Indonesia. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, hàng loạt thị trường đã tăng mua gạo Việt Nam. Cụ thể, Đài Loan tăng 142%, Senegal tăng 1.147%, Chile tăng 4.120%, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 15.972%...

Theo dự báo của các chuyên gia, xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm 2023, dự kiến sẽ đạt được mức kỷ lục 8 triệu tấn, trị giá khoảng 4,5 tỷ USD.

Tại thị trường trong nước, giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm ngày 12-7 được duy trì ổn định, dao động từ 10,1 triệu đồng đến 11,6 triệu đồng/tấn.