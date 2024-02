Xôn xao vụ lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Tin liên quan Tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Krông Pa

Ngày 19-2, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Huỳnh Thị Ngọc Ngộ (tên gọi khác là Thảo; 43 tuổi, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mất tiền, bị người thân xa lánh

Trước đó, nhiều người gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn của bà Ngộ tới cơ quan Công an tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Kon Tum.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Phan T.T (34 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết bị bà Ngộ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Bà Phan T.T kể từ năm 2021, bà Ngộ làm quen và giới thiệu Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Hòa Vinh (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoạt động trong lĩnh vực may mặc là của mình.

Bà Ngộ nói có nhiều mối quan hệ với người có uy tín, địa vị xã hội vì thế có khả năng nhận được các đơn hàng cung ứng những mặt hàng như quần áo, que xét nghiệm COVID-19, khẩu trang, thùng rác... với lợi nhuận cao. Do nhiều đơn hàng lớn nên một mình bà Ngộ không đủ khả năng, phải huy động thêm tiền để thực hiện, lợi nhuận kiếm được từ mỗi đơn hàng sẽ được chia sẻ.

Tin lời, bà T. đã nhiều lần góp vốn, tổng số tiền đến nay là 34 tỉ đồng. "Thời gian đầu, các đơn hàng bà Ngộ đều trả lãi đầy đủ, đúng hẹn, sau đó thì lấy nhiều lý do rồi không trả cả lãi và gốc" - bà T. nói và cho biết số tiền trên không phải của riêng vợ chồng bà mà còn của cả người thân trong gia đình. Đến nay, vợ chồng bà đã phải bán hết nhà cửa, bị người thân từ mặt.

Nhiều cán bộ nhà nước cũng bị lừa

Cũng vì góp vốn cho bà Ngộ 10 tỉ đồng để làm ăn rồi bị chiếm đoạt, bà P. (đang làm trong cơ quan nhà nước tại tỉnh Kon Tum) bị gia đình nhà chồng xa lánh. Còn có bà Nguyễn Thị H. (trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) làm nghề kinh doanh. Khi bà Ngộ làm quen, đặt vấn đề góp vốn đầu tư thực hiện đơn hàng lợi nhuận cao, bà H. đã cùng người thân gom hơn 16 tỉ đồng đưa cho bà Ngộ rồi cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự bà T. và bà P.

"Làm cả đời người, bây giờ tôi trắng tay. Tôi đi đòi nhiều lần nhưng không được bao nhiêu, nhiều lúc buồn muốn nghĩ quẩn" - bà H. than vãn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, còn nhiều trường hợp khác cũng bị dụ dỗ góp vốn làm ăn chung rồi bị chiếm đoạt từ vài chục triệu tới hàng chục tỉ đồng. Trong số này nhiều người là công chức, tiểu thương, thậm chí là người thân của bà Ngộ.

Không trả tiền còn thách thức

Nhiều nạn nhân cho hay khi tìm bà Ngộ đòi tiền còn bị đe dọa ngược, thách thức. Họ thậm chí còn bị cảnh báo "nếu ai làm đơn tố cáo thì sẽ không trả một đồng nào".

Do bị can Huỳnh Thị Ngọc Ngộ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho tại ngoại, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cũng theo cơ quan công an, vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin nhiều cho báo chí.