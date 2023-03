Tin liên quan Đảm bảo an toàn giao thông đèo Mimosa

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 50 phút chiều nay, xe ô tô tải do tài xế Trương Trung Quý (49 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, trên xe có 2 tài phụ) điều khiển mất lái, đổ dốc với tốc độ cao ngay khúc cua tại Km 2+735 gần chân đèo Mimosa (cạnh đoạn đang nâng cấp, sửa chữa).

Xe tải thời điểm trên đã tông vào 2 xe ô tô đi cùng chiều và một xe ô tô bán tải đi chiều ngược lại trước khi lật nghiêng, rơi xuống ven điểm du lịch Cánh đồng hoa Đà Lạt.

May mắn là các tài xế trên xe tải, 3 xe ô tô chỉ bị thương nhẹ, các phương tiện bị hư hỏng nặng, 2 xe con nát gần hết phần đầu xe. Một số người được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, kiểm tra tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Đà Lạt tiến hành phân luồng giao thông 2 đoạn đầu đèo; đồng thời, khẩn trương có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn. Lực lượng công an cũng lấy mẫu test nồng độ cồn và ma tuý đối với tài xế xe tải để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, tài xế và các phụ xe thông tin với cơ quan chức năng xe tải bị mất phanh cách điểm gây ra tai nạn khoảng 1 km.

Tới 14 giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã cơ bản đo đạc, đưa các xe ô tô con bị gặp nạn ra khỏi hiện trường. Các phương tiện về cơ bản đã lưu thông 2 chiều lên xuống đèo.

Tuyến đèo Mimosa hiện nay mật độ phương tiện lưu thông khá cao, rất dễ ùn tắc cục bộ nếu xảy ra va chạm giao thông trên đèo do tuyến đèo Prenn đã đóng để nâng cấp từ ngày 6/2.

Hiện nay, đèo Mimosa còn một số khúc cua gắt, mặt đường nhựa láng bóng thường xảy ra tai nạn giao thông trong thời gian qua.