Xe ga mới Honda NS125GU giá từ 32 triệu đồng, thiết kế hiện đại - siêu tiết kiệm nhiên liệu

(GLO)- Honda vừa trình làng mẫu xe tay ga 125cc mang tên Sundiro Honda NS125GU tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế năng động, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và giá bán cực kỳ dễ chịu, chỉ từ khoảng 32 triệu đồng.

Thuộc dòng sản phẩm “NS” đặc trưng của Sundiro Honda, NS125GU được xem là phiên bản nâng cấp toàn diện từ mẫu NS110 trước đó. Xe sở hữu diện mạo trẻ trung, hiện đại, hướng đến người dùng đô thị và những ai thường xuyên di chuyển hằng ngày.

Một điểm cộng đáng chú ý là thiết kế sàn để chân phẳng, mang lại cảm giác thoải mái và tiện lợi khi chở thêm hàng hóa nhỏ - yếu tố được nhiều người dùng đánh giá cao, đặc biệt là nhóm khách hàng giao hàng hoặc sử dụng xe làm phương tiện di chuyển chính trong thành phố.

Honda NS125GU được trang bị động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất cực đại 9,5 mã lực và mô-men xoắn 10 N·m. Điểm nổi bật nằm ở hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI cùng chức năng tạm ngắt động cơ IDLING STOP, giúp xe vận hành êm ái, tăng tốc mượt mà và chỉ tiêu thụ 1,9 lít/100 km - con số ấn tượng trong phân khúc.

Về trang bị, Honda NS125GU sở hữu nhiều tính năng hiện đại thường thấy ở các dòng xe tay ga cao cấp như cổng sạc điện thoại, hệ thống khởi động im lặng, đèn LED độ sáng cao và chống va chạm bên hông.

Honda NS125GU cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình. Trong đó, Phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 8.880 nhân dân tệ (32,8 triệu đồng); Phiên bản CBS + thanh chống va chạm + hộp số sàn sau có giá niêm yết là 9.280 nhân dân tệ (34,3 triệu đồng); Phiên bản ABS (đĩa trước + tang trống sau, ABS ở đĩa trước) có giá niêm yết 9.580 nhân dân tệ (35,4 triệu đồng); Phiên bản cao cấp (ABS + chống va chạm + hộp số sàn sau) có giá niêm yết là 9.980 nhân dân tệ (36,9 triệu đồng).

Với hiệu suất ổn định, chi phí sử dụng thấp và thương hiệu Honda uy tín, NS125GU hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng tìm kiếm một mẫu xe tay ga đô thị bền bỉ, tiết kiệm và dễ vận hành.

Có thể thấy, Sundiro Honda đang tiếp tục củng cố vị thế của mình trong phân khúc xe ga 125cc - phân khúc có nhu cầu cao và phù hợp với xu hướng sử dụng xe nhỏ gọn, hiệu quả tại các đô thị lớn.