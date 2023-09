Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ phong trào thể thao

Tháng 8-2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) lần thứ 4 liên tiếp đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022-Best companies to work for in Asia” do Tạp chí HR Asia bình chọn. Giải thưởng này nhằm vinh danh các doanh nghiệp đã gắn kết nhân viên, đội ngũ, ban lãnh đạo nơi làm việc một cách xuất sắc, có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi để gia tăng sự gắn kết của nhân viên. Đây cũng chính là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của ACB trong việc tạo dựng một tổ chức đặt yếu tố con người lên hàng đầu với giá trị nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp.

Tại ACB Gia Lai, chạy bộ là môn thể thao nhận được sự hưởng ứng tích cực từ ban lãnh đạo đến đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động. Ngoài lịch trình chạy bộ mang tính cá nhân, định kỳ chủ nhật hàng tuần, ACB Gia Lai lên kế hoạch cùng nhau chạy bộ. Cung đường chạy có thể thay đổi mỗi tuần, từ khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) cho đến thử sức vượt đỉnh cao Pờ Yầu (huyện Mang Yang) hoặc trải nghiệm sức bền khi leo núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh).

Ông Dương Công Minh-Giám đốc ACB Gia Lai-chia sẻ: “Đội ngũ nhân sự đa phần là người trẻ, nhiệt huyết với công việc và yêu thích thể thao. Do đó, chúng tôi rất quan tâm thúc đẩy các hoạt động thể thao như chạy bộ nhằm giúp nâng cao thể lực, tái tạo năng lượng, xây dựng tinh thần đoàn kết vì sự phát triển vững mạnh của Chi nhánh”. Không chỉ duy trì hoạt động chạy bộ mang tính nội bộ, ACB Gia Lai còn tích cực hưởng ứng giải chạy online “ACB runway-Tiếp nối giá trị cho mai sau”. Mới đây nhất, hưởng ứng giải chạy “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” sẽ được tổ chức vào tháng 11-2023, nhiều cán bộ, nhân viên đã đăng ký tham gia giải chạy ở các cự ly 21 km, 10 km, 5 km.

Vietcombank Bắc Gia Lai cũng luôn quan tâm đến việc tổ chức, phát động phong trào tập luyện thể thao nội bộ. Ông Trần Anh Thắng-Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai-cho biết: Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Chi nhánh thường xuyên phát động các phong trào thể thao trong cán bộ, nhân viên, người lao động. Ngoài các môn thể thao chính như: tennis, bóng đá, cầu lông, anh chị em rèn luyện sức khỏe bằng các môn chạy bộ, yoga.

Hoạt động thể thao không chỉ hỗ trợ tăng cường sức khỏe thể chất mà còn góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo. Nhằm lan tỏa những giá trị tích cực và kết nối cộng đồng, đơn vị đã tổ chức giải tennis Vietcombank Bắc Gia Lai và nhận được sự hưởng ứng từ đội ngũ cán bộ, nhân viên, đối tác khách hàng. Đây cũng là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó; góp phần tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp.