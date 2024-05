Tin liên quan Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip chính thức

Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc NHNN-Chi nhánh tỉnh.

* P.V: Trong xu thế các hoạt động giao dịch, thanh toán trực tuyến đang tăng trưởng mạnh mẽ, NHNN đã có giải pháp nào để đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán trực tuyến, thưa ông?

- Ông NGUYỄN HỮU NGHỊ: Thời gian qua, NHNN đã ban hành các quy định, văn bản chỉ đạo tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán về đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, hoạt động công nghệ thông tin và triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng. Tại Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 15-1-2024, Thống đốc NHNN Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán rà soát, triển khai tổng thể các giải pháp phòng-chống lộ lọt thông tin, dữ liệu; thực hiện nghiêm túc công tác sao lưu, phục hồi dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn, toàn vẹn dữ liệu và hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin trước mọi phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng. Đồng thời, khắc phục triệt để, kịp thời các lỗ hổng, điểm yếu còn tồn tại trên các hệ thống thông tin...

* P.V: Ông có thể cho biết vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng khi giao dịch, thanh toán trực tuyến được NHNN quan tâm chỉ đạo thực hiện như thế nào?

- Ông NGUYỄN HỮU NGHỊ: Nhằm phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng khi giao dịch, thanh toán trực tuyến, NHNN thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn, cảnh báo tới khách hàng về các hành vi bị cấm, hành vi không được thực hiện trong quá trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán; cảnh báo cho khách hàng những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện, ngăn ngừa các rủi ro gian lận, lừa đảo trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán. Đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18-12-2023 của Thống đốc NHNN Việt Nam về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Từ ngày 1-7-2024, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán phải triển khai xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt từ nguồn dữ liệu dân cư thông qua CCCD gắn chip, tài khoản VNeID khi khách hàng cá nhân thực hiện các giao dịch trực tuyến có giá trị trên 10 triệu đồng hoặc khi tổng giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày. Thông qua đó sẽ góp phần nâng cao an toàn, bảo mật cho các giao dịch thanh toán trực tuyến của khách hàng, giảm thiểu nguy cơ rủi ro gian lận, lừa đảo trên không gian mạng.

* P.V: Định hướng của ngành Ngân hàng đối với chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong thời gian tới như thế nào, thưa ông?