Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Diên Phú (TP. Pleiku) vừa tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”.

Ngày 12.8, lực lượng công an đã lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để điều tra xác minh đối tượng cướp tiệm vàng ở TP Biên Hoà do người dân tại Khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa khống chế, bắt giữ và giao nộp cho công an.