Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn tại Chư Pưh

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Chư Pưh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện cũng đã báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua, đồng thời nêu ra những khó khăn vướng mắc về trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn đi qua địa bàn huyện Chư Pưh)...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu ý kiến: Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương cũng như các ngành đã tích cực phối hợp để khắc phục vụ tai nạn, Cơ quan Công an cũng có kết luận sơ bộ liên quan đến nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban An toàn giao thông huyện tổ chức thăm hỏi gia đình những nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân người nước ngoài; đề nghị lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm nhằm mục đích răn đe đối với các trường hợp khác. Cùng với đó, đề nghị các ngành chức năng của huyện cần triển khai hình thức phạt nguội trên tuyến đường này, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đến từng người dân...

Ông Khuất Việt Hùng-Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia-đề nghị: UBND huyện huy động tối đa các lực lượng khắc phục, đặc biệt là huy động Nhân dân tham gia cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng liên quan cần triển khai điều tra sớm, đặc biệt là lực lượng Công an cung cấp những thông tin chi tiết về vụ tai nạn để giải quyết một cách dứt điểm. Riêng đoạn đường qua các trường học trên địa bàn huyện đề nghị cần gắn biển hạn chế tốc độ. Đồng thời, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị địa phương cần triển khai sớm việc lắp đặt camera để giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm và động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tại nạn, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương vong trong vụ tai nạn. Đồng thời Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng gửi lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến các gia đình nạn nhân.

Tiếp nhận sự chia sẻ của đoàn, ông Võ Trường Sơn-Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của đoàn về những mất mát của Câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiện toàn nhân sự về mặt tổ chức, tiếp tục phấn đấu xây dựng bóng đá nước nhà.

Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người. UBND tỉnh cũng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.