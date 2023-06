Vụ lộ đề thi lớp 10 tại Kon Tum: 12 học sinh liên quan vụ việc

Trường cao đẳng Đà Lạt lần đầu tuyển sinh lớp 10 Năm học 2023-2024, Trường cao đẳng Đà Lạt (Lâm Đồng) lần đầu tuyển sinh lớp 10 đồng thời đào tạo nghề cho học sinh; sau 3 năm học, học sinh được nhận 2 văn bằng.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Thêm một đối tượng ra tự thú, an ninh trật tự toàn tỉnh trở lại bình thường Sáng 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, báo cáo của Công an Đắk Lắk cho thấy, tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước 11/6.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Cuộc sống dần trở lại bình thường ở huyện Cư Kuin Rạng sáng 11/6, nhóm đối tượng trang bị súng, dao đã tấn công vào Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, làm một số đồng chí Công an xã, cán bộ xã hy sinh, bị thương khiến người dân huyện bàng hoàng, bất an.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc - Lâm Đồng Ông Lê Trọng Tuấn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc - bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Sức khỏe hai cán bộ Công an xã Ea Ktur đã ổn định Sáng 13/6, bác sĩ Chuyên khoa II Trịnh Hồng Nhựt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, sức khỏe của hai cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã tạm ổn định và đang hồi phục.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Bắt thêm 6 đối tượng Chiều 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong ngày 13/6, các lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk lên 45 đối tượng. Các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc.

Lâm Đồng: Gần 100 cây thông ba lá bị đầu độc (GLO)- Gần 100 cây thông ba lá trên 20 năm tuổi tại xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) bị khoan gốc, đổ hóa chất. Nhiều cây đã chết hoặc bắt đầu vàng lá.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Đã bắt giữ 39 đối tượng Sáng 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại UBND xã tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk và đã bắt thêm 10 đối tượng.

Phạt 50 triệu đồng chủ “kho” quần áo rằn ri nhập lậu ở Kon Tum Hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt bị phạt 50 triệu đồng; tịch thu tang vật 1.000 chiếc áo dài tay đã qua sử dụng, trên nhãn áo thể hiện thông tin xuất xứ từ nước ngoài là hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm các nạn nhân vụ tấn công tại Đắk Lắk Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Đã bắt giữ 26 đối tượng liên quan Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an, đến 11 giờ 30 ngày 12/6, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm được 4 đối tượng tham gia vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 26.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Đã bắt giữ 22 đối tượng liên quan Sáng 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng tấn công Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin vào sáng sớm 11/6.

Bộ Công an thông tin về vụ tấn công trụ sở Công an xã tại Đắk Lắk Sáng 11/6, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Trung tướng Tô Ân Xô-Người phát ngôn Bộ Công an-cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người tấn công trụ sở Công an xã tại Đắk Lắk, làm một số Công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong.

Sâm Lang Biang thuộc đối tượng bảo tồn, gây trồng, phát triển quy mô thử nghiệm Đây là một nội dung tại Quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, UBND các huyện Lạc Dương, Đam Rông và TP Đà Lạt triển khai ngày 9/6.

Hàng chục cư dân khu đô thị Eco City Premia Buôn Ma Thuột "cầu cứu" Mặc dù đã trả đủ tiền nhưng chủ đầu tư dự án Khu đô thị Eco City Premia Buôn Ma Thuột chưa cấp sổ đỏ cho một số người dân như cam kết.

Công an thành phố Kon Tum: Triệt phá thành công điểm phức tạp về ma tuý Ngày 10/6, thông tin từ Công an thành phố Kon Tum, lực lượng CSĐT tội phạm về Kinh tế và Ma túy (Công an thành phố Kon Tum) vừa triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Đây là chiến công đầu tiên trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về mà túy trong Tháng Hành động phòng chống ma túy năm 2023.

Để dân "sống lậu" 30 năm trên quê hương mình, chính quyền không thể vô can Gần 4.000 người dân ở Lâm Đồng đã dựng nhà sinh sống, sản xuất tại chỗ bao đời nay, nhưng phần đất đó lại thuộc địa giới hành chính của tỉnh Đắk Nông. Sự trớ trêu này tồn tại hơn 30 năm nay vẫn chưa được giải quyết...

Xem thêm