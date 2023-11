Vợ nhậu say, chém chồng 38 nhát dẫn đến tử vong

(GLO)-Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Diệp Thanh Dũng (SN 1972, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê), nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Đak Pơ Tang, thuộc Công ty TNHH một thành viên L âm nghiệp Kông H ’ d e về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 21-11, ông Nguyễn Ngọc Mậu-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Sơn (tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận đã gửi đơn cho các cơ quan có chức năng tỉnh Gia Lai tố cáo Trưởng Công an huyện Chư Păh và Trưởng Công an thị trấn Ia Ly tạm giữ phương tiện của khách hàng đang được sửa chữa tại khu lán trại chi nhánh Công ty sai quy định.

(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức tập huấn chuyên sâu cho 100% cán bộ Công an cấp xã được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH.