(GLO)- Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

(GLO)-Cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu nghiêm trọng tới mức Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borell mới đây cảnh báo: Vấn đề người di cư có thể "làm tan rã EU" do sự khác biệt sâu sắc về văn hóa giữa các nước châu Âu và việc họ không thể đạt được chính sách chung trong thời gian dài.

(GLO)- Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an xã Chư A Thai, Công an huyện Phú Thiện tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng quà đồng bào có hoàn cảnh khó khăn và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chương trình thu hút trên 400 lượt người dân tham dự.