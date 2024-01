UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội

Tin liên quan Gia Lai sẽ bắn pháo hoa mừng Xuân Giáp Thìn vào đêm Giao thừa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23-11-2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 5833/BVHTTDL-VP ngày 29-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024; Công văn số 1268-CV/TU ngày 21-12-2023 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29-12-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cấp chính quyền cơ sở chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn sông nước đối với hoạt động lễ hội, thể thao, du lịch.

Đảm bảo hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo kết quả mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn gửi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch theo thời gian quy định, đồng thời gửi UBND tỉnh để theo dõi.