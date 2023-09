Tin liên quan Gia Lai: 7 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Những năm qua, tuổi trẻ Việt Nam luôn ghi nhớ và khắc sâu những tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của Bác Hồ với thế hệ trẻ, đặc biệt là từ sau Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI-2020, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua những việc làm thường xuyên, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, công việc hàng ngày.

Chung bước dưới ngọn cờ tập hợp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học để sẵn sàng hành trang lập thân, lập nghiệp. Hàng trăm ngàn công trình, phần việc thanh niên được thực hiện trên khắp cả nước thể hiện tinh thần sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; nắm bắt và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, tích cực chuyển đổi số, tiên phong trong khởi nghiệp; tham gia cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính vì dân, là thành tích của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, mang kiến thức của mình phục vụ người dân, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

420 đại biểu tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII-2023 là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể đoàn viên, thanh niên ở các địa phương, đơn vị; là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận. Họ là điển hình cho thế hệ thanh niên giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo và có hoài bão lớn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sống có lý tưởng, nguyện cống hiến hết mình cho đất nước.

Đó là Tiến sĩ trẻ Trương Thanh Tùng-giảng viên Khoa Dược (Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội) với ước mơ giúp người nghèo được chữa bệnh ung thư với chi phí thấp. Đó là nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo) luôn sáng tạo, kết hợp nhạc truyền thống với Rap và nhạc điện tử EDM, đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với các bạn trẻ trong nước và quốc tế, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam sánh vai với bè bạn năm châu. Đó còn là chàng trai Y Xim Ndu, dân tộc MNông ở tỉnh Đak Lak thành công với cách làm du lịch sinh thái-văn hóa, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, góp phần bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII-2023, Gia Lai có 7 đại biểu gồm: chị Trần Thị Ngọc Hà-Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang; chị Đặng Thị Thủy-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku); anh Kpă Séo-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng (huyện Krông Pa); anh Phữi-Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Phó Bí thư Chi Đoàn Đội sản xuất Tân Lập; em Nguyễn Thị Thanh Nga-Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Hùng Vương, Bí thư Chi Đoàn 12C2A; chị Lê Thị Nhi-đoàn viên Chi Đoàn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; chị Rơ Lan HAnh-công nhân đội 16, Nông trường Suối Mơ, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông.

Dù đến từ nhiều vùng miền khác nhau, trưởng thành trong những môi trường khác nhau, những điển hình ở đại hội lần này đều ý thức rằng, những gì mình làm được cho quê hương, đất nước, những thành tích mình đạt được trong thời gian qua vẫn còn rất nhỏ bé. Từ đó, mỗi người tự đề ra cho mình trách nhiệm phải phấn đấu nhiều hơn nữa, làm tốt chức trách, nhiệm vụ, công việc của mình nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm vinh dự là người kế tục sự nghiệp vẻ vang của cha ông, để tuổi trẻ luôn là đội hậu bị, là cánh tay đắc lực của Đảng; là mùa xuân của cuộc đời, là tương lai của đất nước.

Học và làm theo Bác là học tinh thần hy sinh, khát khao cống hiến trọn đời cho dân cho nước. Thanh niên Việt Nam luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” để nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong trong việc học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, biến sức trẻ thành nhiệt tình dựng xây quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.