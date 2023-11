Trộm xe rồi trắng trợn gọi điện cho nạn nhân đòi tiền chuộc

Ngày 4/11, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa kết thúc điều tra chuyên án trộm xe máy liên tỉnh, khởi tố điều tra và bắt giữ 12 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp xe táo tợn đến mức liên hệ ngược lại các bị hại yêu cầu chuộc xe.

Vào cuối năm 2022 đầu năm 2023, tội phạm trộm cắp xe máy ở huyện Phước Long có chiều hướng gia tăng.

Các đối tượng tập trung vào xe môtô có giá trị như Airblade, Exciter, Vario... của hộ dân sinh sống trên các tuyến lộ giao thông.

Trước khi gây án, chúng thường theo dõi, nắm quy luật sinh hoạt, lợi dụng sơ hở của người dân, đợi thời cơ tiếp cận lấy trộm xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chúng thường hoạt động từ 9-22 giờ và từ 2-7 giờ sáng.

Táo tợn hơn là băng nhóm này chủ động gọi điện cho người dân để ngã giá, chuộc lại xe bị mất.

Chúng yêu cầu bị hại đi một mình đến địa điểm đã định, giao tiền cho môi giới rồi chỉ địa điểm cất giấu xe để người dân đến nhận lại, đồng thời đe dọa khiến họ sợ hãi không dám báo công an.

Trường hợp bị hại không đến chuộc, chúng sẽ làm giấy chứng nhận đăng ký môtô, xe máy, biển số giả rồi đăng bán trên mạng xã hội hoặc gỡ bán phụ tùng cho người có nhu cầu.

Qua thu thập thông tin, Công an huyện Phước Long nhận định đây là hoạt động của tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, liên tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng, liên quan đến các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, cư trú ở nhiều địa bàn khác nhau. Lực lượng chức năng đã thành lập chuyên án, khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Lần theo các manh mối có được, giữa tháng 2/2023, các trinh sát đã bắt được đối tượng đầu tiên là Trần Trí Tình (sinh năm 2000, cư trú ở huyện Hồng Dân); truy bắt được đối tượng Phan Văn Ái (sinh năm 1996, thường trú ở ấp Ninh Chùa, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân). Đây là 2 đối tượng đóng vai trò quan trọng trong đường dây trộm xe.

Quá trình điều tra, 2 đối tượng Tình, Ái quanh co chối tội. Nhưng trước chứng cứ cụ thể cụ thể, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, từ đó lực lượng chức năng mở rộng điều tra làm rõ hơn 20 vụ trộm xe máy (thiệt hại ước tính trên 350 triệu đồng).

Các đối tượng còn khai thêm nhiều đồng bọn khác đã cùng trực tiếp thực hiện nhiều vụ trộm xe môtô ở các huyện Phước Long, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân thuộc tỉnh Bạc Liêu và địa bàn xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Các đối tượng khác là: Phạm Thanh Thoảng, Phạm Văn Ki và Trần Thanh Bính thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản là xe môtô do một số đồng phạm trộm cắp có được...

Đến nay, Công an huyện Phước Long đã bắt giữ, khởi tố hình sự để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại các Điều 173, Điều 251 và Điều 323 Bộ luật Hình sự đối với 12 đối tượng, gồm: Trần Trí Tình, Phan Văn Ái, Lê Hoàng Đệ, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Văn Luận, Huỳnh Thanh Đảm, Trần Văn Định, Lưu Văn Lực, Trần Vũ Linh; Lê Hoàng Đệ là đối tượng cầm đầu. Riêng các bị can Phạm Thanh Thoảng, Phạm Văn Ki và Trần Thanh Bính bị truy tố tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an huyện Phước Long cũng đã thu hồi tổng cộng 29 xe môtô các loại và tiến hành trao trả cho nhiều bị hại.