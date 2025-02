Triều Tiên tuyên bố mục tiêu trở thành lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới

Nội dung phát biểu trên của ông Kim Jong-un tại Đại học Chính trị Kim Nhật Thành được truyền thông Nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 25-2.

Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un kêu gọi xây dựng một quân đội luôn giữ vững tư tưởng và đoàn kết. Theo ông, quân đội không chỉ mạnh nhờ vũ khí mà còn nhờ vào sự kết hợp giữa sức mạnh tinh thần, chính trị và đạo đức.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Những báo cáo gần đây cho thấy, Triều Tiên đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội bằng cách ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn, từ trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát vũ khí đến phát triển phương tiện không người lái.

Cùng ngày, Hãng tin Yonhap cho biết, Triều Tiên đã lên án cuộc tập chung 3 bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Pháp tại vùng biển phía Đông Philipines mới đây. Dẫn chứng việc Nhật Bản là thành viên của diễn đàn an ninh đa phương do Mỹ dẫn dắt-nhóm Bộ Tứ (QUAD), cũng như theo đuổi việc gia nhập liên minh an ninh AUKUS giữa Mỹ, Australia và Anh, Triều Tiên đã cáo buộc Tokyo đang đe dọa cán cân quyền lực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tạo ra một cấu trúc xung đột mới.