Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn ở Quảng Trị

(GLO)- Sáng 1-7, tại lễ chào cờ tháng 7 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh được tặng bằng khen.