Triển khai thu phí không dừng tại 5 sân bay

(GLO)- Theo vtv.vn, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) sẽ triển khai thu phí không dừng (ETC) tại 5 sân bay gồm: Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất từ ngày 5-5 tới.

Tin liên quan Sân bay Tân Sơn Nhất lại tất bật đón khách trở lại TP HCM

Theo đại diện ACV, chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục, bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ.

Thoibaotaichinhvietnam.vn cho biết, hiện cả nước có gần 5 triệu ô tô, trong đó, 96% đã dán thẻ và mở tài khoản ETC. Sau khi triển khai thu phí ETC tại các sân bay, Bộ Giao thông-Vận tải dự kiến áp dụng thu phí ETC nhiều dịch vụ mới như phí cảng biển, bãi đỗ xe, bảo hiểm, đăng kiểm.