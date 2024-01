Trao 92 suất quà cho người nghèo, thanh niên thị xã An Khê và huyện Chư Sê

Tin liên quan 200 suất quà tặng hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Yang Bắc

Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên của xã cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian ngày tết cổ truyền của dân tộc như thi sáng tác, trang trí câu đối ngày Tết, thi gói bánh chưng, bánh tét, hái lộc đầu xuân, giao lưu văn nghệ…

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và Huyện Đoàn Chư Sê trao 30 phần quà cho 16 hộ gia đình khó khăn và 14 đoàn viên thanh niên của xã.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An (thị xã An Khê) phối hợp với Ngân hàng Sacombank-Phòng giao dịch thị xã An Khê tổ chức Chương trình “Ấm tình mùa xuân”.

Theo đó, tại chương trình, 62 hộ nghèo trên địa bàn xã Tú An đã được trao mỗi hộ một suất quà trị giá 500 ngàn đồng; tổng kinh phí thực hiện hiện chương trình là 31 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Sacombank-Phòng giao dịch Thị xã An Khê tài trợ 25 triệu đồng, còn lại do Quỹ “Vì người nghèo” thị xã An Khê hỗ trợ.