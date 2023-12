TPHCM: Các dự án hạ tầng thi công xuyên Tết, phấn đấu năm 2024 hoàn thành 38 dự án

Báo cáo của Bộ Xây dựng mới đây cho thấy, thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2023 đã có những tín hiệu tích cực hơn so với nửa đầu năm 2023. Trong đó, bất động sản công nghiệp là điểm sáng trên thị trường.

Đường Vành đai TP.Tân An (Long An) là trục giao thông liên kết quan trọng giữa TP.Tân An và các huyện Châu Thành - Tân Trụ - Thủ Thừa, nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương - QL62 - QL1…, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.