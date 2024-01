Dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương tại Đà Nẵng và Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng tại TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung phân tích, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm trong chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động; kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, địa phương; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước....

Việc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Qua đánh giá, trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; điều hành của chính quyền, phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Diện tích gieo trồng, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu... tăng so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy được hiệu quả hoạt động.

HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra; đổi mới về phương thức, hình thức, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả thiết thực; quan tâm nắm tình hình và hướng hoạt động về cơ sở, chăm lo, giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (8 và 9-1).