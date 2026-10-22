Tin thế giới tối 22-10: Mỹ giảm quân tại một số căn cứ Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Nga tập kích Kiev bằng tên lửa, UAV; Ukraine kêu gọi tăng cường phòng không

Nga tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều khu vực của Ukraine trong đêm 21-10, sử dụng tên lửa và hơn 200 máy bay không người lái (UAV), gây thiệt hại cho nhà dân, cơ sở năng lượng và hạ tầng giao thông.

Đường bay của tên lửa Nga trong vụ tập kích ngày 22-10. Đồ họa: X/AMK Mapping

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga triển khai các tên lửa Iskander-M, đạn S-400 hoán cải, tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa diệt hạm Oniks cùng 210 UAV. Theo cơ quan này, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 181 UAV, trong khi các đòn tấn công đánh trúng 32 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 8 vị trí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga phóng 21 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong 3 đợt. Nhiều công trình bị hư hại, gồm nhà ở, cơ sở năng lượng, nhà ga đường sắt, ga tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh và một tu viện. Ông cho biết các cuộc tấn công tại 12 khu vực khiến 2 người thiệt mạng và 34 người bị thương ở Kiev, đồng thời kêu gọi đồng minh tăng cường hỗ trợ phòng không và áp đặt thêm trừng phạt đối với Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng giao thông tại Kiev, cảng biển ở tỉnh Odessa và các tàu hàng bị nghi phục vụ quân đội Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này bắn hạ 808 UAV Ukraine trong đêm. Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin thông báo có 2 người bị thương trong đợt tập kích, với 163 UAV hướng về thủ đô Nga.

Các cuộc tấn công diễn ra sau cuộc gặp ngày 21-10 tại St. Petersburg giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moskva về nguyên tắc sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên vào giữa tháng 11, tập trung vào vấn đề an ninh sau chiến sự.

Mỹ giảm quân tại một số căn cứ Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Quân đội Mỹ đang âm thầm giảm số lượng binh sĩ tại một số căn cứ ở Trung Đông, trong đó có các cơ sở tại Jordan, Qatar và Kuwait, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Binh sĩ Mỹ huấn luyện với trực thăng UH-60M tại căn cứ Buehring ở Kuwait tháng 8-2025. Ảnh: US Army

NBC News ngày 21-10 dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cùng hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết việc cắt giảm nhân lực được triển khai trong những ngày gần đây. Số lượng quân nhân được điều chuyển không được tiết lộ. Theo số liệu công khai của Lầu Năm Góc, Mỹ hiện có hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông.

Động thái này diễn ra cùng ngày Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu giảm nhân sự tại nhiều cơ sở ngoại giao trong khu vực. Một nguồn tin cho biết đây là biện pháp ứng phó với các mối đe dọa hiện nay, trong đó có những nguy cơ xuất phát từ Iran.

Đại tá Timothy Hawkins, người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết quân đội nước này thường xuyên điều chuyển lực lượng nhằm tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh Mỹ không công bố chi tiết các hoạt động di chuyển để bảo đảm an ninh tác chiến.

Theo các nguồn tin của NBC News, việc đưa một số đơn vị ra khỏi khu vực nguy hiểm nằm trong kế hoạch của giới chức quân sự, khi Tổng thống Trump cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Trước đó, CNN ngày 15-10 đưa tin quân đội Mỹ đã xây dựng các phương án tập kích mới, trong đó có khả năng sử dụng bom nhiệt áp GBU-43/B MOAB nhằm vào hạ tầng năng lượng và cơ sở hạt nhân Iran. Tổng thống Trump từng tuyên bố xung đột Trung Đông có thể kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, thông qua hành động quân sự hoặc một thỏa thuận với Tehran.

Iran tuyên bố tập kích 4 tàu chở dầu gần eo biển Hormuz

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công 4 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu trái phép tại vịnh Ba Tư, khiến các phương tiện bốc cháy. Lực lượng này đồng thời cho biết 3 tàu khác trúng thủy lôi gần eo biển Hormuz trong đêm 21-10.

Các tàu tại eo biển Hormuz hôm 13-10. Ảnh: AP

Theo thông báo của IRGC, lực lượng Iran đã theo dõi và truy đuổi 4 tàu sử dụng tuyến đường mà Tehran cho là bất hợp pháp qua eo biển Hormuz. Sau đó, các tàu bị phát hiện đang chuyển dầu giữa tàu với tàu ở phía bắc vịnh Ba Tư và bị tấn công cùng lúc. Iran không công bố danh tính, quốc tịch của các tàu hoặc loại vũ khí được sử dụng.

IRGC cho biết 3 tàu khác trúng thủy lôi ở phía tây eo biển Hormuz, khiến chúng không thể tiếp tục hành trình. Lực lượng này cáo buộc Mỹ góp phần làm gia tăng sự cố hàng hải khi khuyến khích tàu thuyền đi qua các tuyến đường mà Iran cho rằng đã bị rải thủy lôi. Tehran cảnh báo xung đột có thể lan tới các căn cứ Mỹ trong khu vực nếu tình hình tiếp diễn.

Hãng thông tấn AP dẫn lời đài truyền hình nhà nước Iran cho biết cả 7 tàu đều bị tấn công trong đêm 21-10. Nếu được xác nhận, đây sẽ là số lượng tàu bị hư hại nhiều nhất trong một ngày tại khu vực Hormuz kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

El Salvador mở chiến dịch giải cứu 4 kỹ thuật viên bị bắt cóc tại Haiti

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố triển khai chiến dịch giải cứu 4 kỹ thuật viên hàng không nước này bị các băng đảng bắt cóc tại Haiti, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động mạnh hơn nếu các con tin không được trao trả an toàn.

Thiết giáp thuộc Lực lượng Áp chế Băng đảng (GSF), được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, tuần tra ở thủ đô Port-au-Prince ngày 19-10. Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra ngày 19-10 tại khu vực Santo, Croix-des-Bouquets, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Xe bọc thép chở 4 kỹ thuật viên El Salvador bị các tay súng phục kích khi đang trên đường trở về căn cứ sau chuyến mua lương thực. Phương tiện trúng đạn, bốc cháy, buộc những người trên xe phải nhảy ra ngoài và bị bắt giữ.

Ngày 21-10, ông Bukele cho biết đã ra lệnh tiến hành chiến dịch giải cứu. Theo Tổng thống El Salvador, những người bị bắt cóc là thành viên phái bộ tham gia lực lượng an ninh quốc tế được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Haiti, không phải binh sĩ chiến đấu. Ông đăng video ghi lại hoạt động của các xe thiết giáp trên đường phố, nhưng không nói rõ lực lượng tham gia chiến dịch có phải quân đội chính quy El Salvador hay không.

Chính phủ Haiti xác định việc giải cứu các kỹ thuật viên là ưu tiên hàng đầu và tổ chức họp đánh giá tình hình, bàn biện pháp phối hợp. Lực lượng quốc tế được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn chưa bình luận về tuyên bố của ông Bukele. Các đơn vị của lực lượng này đang chiến đấu với các băng đảng tại khu vực xảy ra vụ phục kích và khuyến cáo người dân ở trong nhà.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Theo thông tin được cung cấp, lực lượng an ninh quốc tế tại Haiti có sự tham gia của El Salvador, Chad, Jamaica và Guatemala, với hơn 2.000 quân nhân đang triển khai thực địa. Liên Hợp Quốc đã gia hạn sứ mệnh thêm ít nhất 6 tháng, đến tháng 3-2027.

Tình hình an ninh Haiti vẫn nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính bạo lực băng đảng khiến gần 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong những năm gần đây. Hơn 5.700 người thiệt mạng hoặc bị thương từ tháng 1 đến giữa tháng 9, cùng hơn 230 người bị bắt cóc. Các băng đảng được cho là kiểm soát khoảng 70% thủ đô Port-au-Prince, trong bối cảnh Haiti chuẩn bị tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau hơn một thập kỷ.