Tin thế giới sáng 22-10: Nga phát tín hiệu nối lại đàm phán 3 bên

(GLO)- Nga phát tín hiệu nối lại đàm phán 3 bên; Mỹ áp trừng phạt mới với Iran; Houthi tiếp tục tấn công cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-10.

Nga phát tín hiệu nối lại đàm phán 3 bên, hé lộ khả năng chấm dứt xung đột

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov hôm 21-10 cho biết, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine nhằm thảo luận về các thỏa thuận an ninh cho giai đoạn hậu xung đột.

Thông tin được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg hôm 21-10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở St. Petersburg ngày 21-10. Ảnh: Sputnik

Ông Jared Kushner cũng tham gia cuộc gặp qua video, do vấn đề sức khỏe khiến ông không thể trực tiếp đến Nga.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã thông báo với ông Witkoff rằng Moscow “về nguyên tắc, sẵn sàng nối lại” đàm phán ba bên vào giữa tháng 11, tập trung vào việc xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Ông Ushakov cho biết phía Mỹ đã phản hồi tích cực, đồng thời nói rằng Tổng thống Trump hoan nghênh đề xuất này.

Ông cũng nhấn mạnh Tổng thống Putin ghi nhận những nỗ lực hòa giải của ông Trump, chính quyền Mỹ và các đặc phái viên nhằm tìm kiếm giải pháp mà cả Nga và Ukraine đều có thể chấp nhận.

Mỹ áp trừng phạt mới với Iran

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa hai nước kéo dài gần 8 tháng mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Các lệnh trừng phạt mới nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Cô lập kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran. Ảnh: WANA

Trong một tuyên bố đưa ra vào tối 21-10, Bộ Tài chính Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran nhắm vào 5 cá nhân, 4 công ty và 9 tàu thuyền bị cáo buộc có liên quan đến “hạm đội bóng tối” giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận của Washington cũng như vận chuyển hàng hóa.

Mỹ áp trừng phạt các thực thể trên theo Sắc lệnh hành pháp 13902, văn bản nhắm vào các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế Iran, bao gồm cả ngành dầu khí và hóa dầu, nhằm ngăn chặn chính quyền Tehran tài trợ cho chương trình hạt nhân, phát triển tên lửa và các hoạt động khác.

Mọi tài sản của các thực thể trong “danh sách đen” nằm tại Mỹ hoặc do các cá nhân/tổ chức Mỹ nắm giữ sẽ bị phong tỏa. Bất kỳ thực thể nào thuộc sở hữu của các đối tượng này từ 50% trở lên cũng sẽ chịu chung hình thức trừng phạt như vậy.

Houthi tiếp tục tấn công cơ sở dầu khí của Saudi Arabia

Truyền thông Saudi Arabia ngày 21-10 cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành.

Thương vong xảy ra khi hệ thống phòng không Saudi Arabia thực hiện nỗ lực đánh chặn một máy bay không người lái được phóng đi từ Yemen, nhắm vào mỏ dầu Shaybah của Tập đoàn dầu khí Aramco ở tỉnh Đông.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ một cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia hồi tháng 7-2026. Ảnh: Copernicus Sentinel-2/Reuters

Vụ việc làm cháy một phương tiện của nhà thầu đang làm việc trong mỏ dầu, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở này.

Ngoài 2 người thiệt mạng, vụ việc còn khiến 2 người khác bị thương. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ thương vong là do chiếc máy bay thù địch, hay hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không, gây ra.

Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Mỏ dầu Shaybah là một trong những cơ sở dầu khí quan trọng nhất tại Saudi Arabia, nằm gần biên giới UAE. Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít ngày qua, cơ sở dầu khí này bị Houthi tập kích.

Pháp tăng cường an ninh trước đợt biểu tình vào cuối tuần này

Ngày 21-10, nhiều địa phương tại Pháp công bố thêm các biện pháp bảo đảm an ninh trước đợt biểu tình dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 24-10. Việc tăng cường lực lượng, siết chặt tụ tập và áp đặt giới nghiêm cục bộ nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực, đốt phá và cướp phá như cuối tuần trước.

Tại thủ đô Paris, lệnh giới nghiêm tại khu vực quảng trường République và Les Halles tiếp tục được gia hạn từ 23h đến 6h sáng hôm sau. Ảnh: Reuters

Tại thủ đô Paris, lệnh giới nghiêm tại khu vực quảng trường République và Les Halles tiếp tục được gia hạn từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau. Đây đã là lần thứ ba trong tuần chính quyền thành phố phải áp dụng biện pháp khẩn cấp này nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo động mới.

Ở miền Nam nước Pháp, chính quyền tỉnh Pyrénées-Orientales thông báo cấm biểu tình tại trung tâm thành phố Perpignan từ ngày 22 đến 25-10. Lực lượng bảo đảm an ninh trong ngày 24-10 sẽ tăng gấp đôi so với cuối tuần trước, với sự phối hợp của cảnh sát quốc gia, hiến binh và cảnh sát thành phố.

Theo kế hoạch tăng cường an ninh được Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez công bố ngày 20-10, Pháp sẽ huy động thêm lực lượng chuyên trách cùng trực thăng, xe bọc thép Centaure và xe phun nước để bảo đảm trật tự trong ngày biểu tình 24-10.