Iran nêu lộ trình mở lại Eo biển Hormuz, Mỹ đề nghị thêm điều khoản

(GLO)- Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Washington đã đồng ý với các điều kiện trong kế hoạch 7 ngày của Tehran, nhưng muốn bổ sung một số điều khoản. Theo lộ trình này, Eo biển Hormuz có thể mở lại hoàn toàn vào ngày thứ sáu nếu các cam kết được thực hiện.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Iraq được đăng tải ngày 21-10, ông Araghchi khẳng định các kênh liên lạc ngoại giao giữa Iran và Mỹ vẫn được duy trì.

Ông cho biết Tehran đã chuyển đề xuất cùng những điều kiện cụ thể tới Washington và nhận được phản hồi chấp thuận kèm yêu cầu bổ sung.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh việc khôi phục hoàn toàn hoạt động qua Eo biển Hormuz phụ thuộc vào quá trình thực hiện các điều kiện đã cam kết.

Sau bước này, hai bên có thể tiếp tục đàm phán hướng tới thỏa thuận cuối cùng. Ông cũng khẳng định Iran muốn duy trì giải pháp ngoại giao nếu các cam kết được tôn trọng.

Báo Israel Hayom (Israel) ngày 21-10 cũng dẫn lời ông Araghchi cho biết liên lạc gián tiếp giữa Tehran và Washington đang diễn ra thông qua các bên trung gian, trong đó có Qatar và Pakistan.

Theo Ngoại trưởng Iran, việc Mỹ thực hiện bản ghi nhớ Islamabad là điều kiện để chuyển sang thương lượng những vấn đề khác.

Về tình hình hàng hải, ông Araghchi cảnh báo tàu thuyền tìm cách đi qua Eo biển Hormuz vẫn đối mặt với rủi ro an ninh nghiêm trọng. Ông cho rằng việc mở lại hoàn toàn tuyến đường này cần có sự thống nhất về chính trị giữa Iran và Mỹ.

Ngoại trưởng Iran còn cho biết Tehran và Oman đã thống nhất các tuyến dành cho tàu ra, vào eo biển. Những tuyến này sẽ được áp dụng khi các bên đạt đồng thuận về việc mở lại Hormuz.

Theo ông, Iran cũng đã bố trí tuyến riêng cho tàu Iraq nhằm hỗ trợ nước này trước những thiệt hại kinh tế do hoạt động vận tải bị gián đoạn.