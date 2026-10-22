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Thế giới

Sân bay King Fahd bị tập kích, Saudi Arabia ghi nhận 9 người thương vong

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, Reuters, AP)

(GLO)- Một vụ tấn công nhằm vào sân bay King Fahd tại thành phố Dammam, miền Đông Saudi Arabia, tối 21-10 đã khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại về tài sản.

Theo thông báo của Tổng cục Hàng không dân dụng Saudi Arabia (GACA), người thiệt mạng là công dân nước này.

Các nạn nhân bị thương ở nhiều mức độ, từ nhẹ đến nguy kịch, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại về tài sản tại sân bay King Fahd và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

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Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh ngày 19-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo The Times of India (Ấn Độ), sau vụ việc, dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 ghi nhận các máy bay chuyển hướng khỏi sân bay.

Tại thời điểm trên, quan chức Saudi Arabia chưa công bố bên thực hiện cũng như phương thức tấn công, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen chưa lên tiếng về vụ việc.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp cùng người thân tại Saudi Arabia rời khỏi nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay dân dụng và cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Saudi Arabia gia tăng, gây thương vong cho dân thường và gián đoạn hoạt động đi lại.

Trước vụ tấn công sân bay King Fahd, Bộ Năng lượng Saudi Arabia thông báo mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị đánh chặn đã khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương tại một mỏ dầu do Saudi Aramco vận hành ở miền Đông Nam nước này.

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