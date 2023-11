Thua bạc, nam thanh niên lừa bán siêu xe chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng

Truy nã một 'ông trùm' đòi nợ thuê ở TP HCM Nhà chức trách cáo buộc Lê Quốc Thống, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TNHH mua bán nợ DSP, cùng các đồng phạm thành lập nhiều công ty dùng thủ đoạn gọi điện đe dọa, chửi bới, cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để đòi nợ

Tuyên truyền phòng-chống ma túy tại huyện Đức Cơ (GLO)- Ngày 15, 16-11, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Đức Cơ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” tại xã Ia Nan, Ia Pnôn. Chương trình thu hút trên 700 người dân địa phương tham dự.

Đak Đoa: Thiếu tiền tiêu xài, con trai gọi người đến nhà để bán xe công nông (GLO)- Để có tiền tiêu xài cá nhân, Kuê (SN 1994) đã rủ Jên (SN 1997, cùng trú tại làng Nú, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) đi gọi người đến nhà để bán xe công nông của mẹ ruột mình.

Giết người do mâu thuẫn khi nói chuyện qua điện thoại (GLO)-Ngày 16-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng (SN 2006, trú tại tổ 3, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Huỷ quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (GLO)-Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vừa có Quyết định số 03/2023/QĐ-PT về việc huỷ quyết định mở thủ tục phá sản của Toà Dân sự (Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai) đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Công an Kông Chro tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (GLO)- Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo do người dân giao nộp trong năm 2023.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị bắn vì tranh chấp nơi đỗ xe ô tô Một người phụ nữ ở Hà Nội bị bắn vì mâu thuẫn tranh chấp nơi đỗ xe ô tô và bốc xếp hàng hóa tại khu vực ngã ba đường Âu Cơ-Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Công an Mang Yang quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm (GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã điều tra, khám phá 27 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 32 bị can, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

An Khê: Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn (GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đàm Thị Ninh (SN 1959, trú tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak), sau gần 30 năm trốn lệnh truy nã.

Bắt Giám đốc công ty lừa nhiều người chiếm đoạt tiền Không có khả năng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Việt vẫn lập công ty, nhận tiền lo thủ tục của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai bị truy thu thuế hơn 556 triệu đồng (GLO)- Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) bị Cục Thuế tỉnh Gia Lai truy thu tiền thuế của năm 2021 và 2022 với số tiền 556,4 triệu đồng.



Truy tố Giám đốc Công ty Angel Lina lập 18 dự án 'ma' lừa đảo Bị cáo buộc tham gia lừa đảo với nữ giám đốc Công ty Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung, nhưng bà Trần Thị Mỹ Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên đang được đưa đi chữa trị bắt buộc.

2 doanh nghiệp đa cấp bị phạt 340 triệu đồng (GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp đa cấp là Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH Seacret tổng cộng 340 triệu đồng.



Pleiku gặp mặt 100 người lầm lỡ trở về địa phương (GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức gặp mặt, đối thoại với 100 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương năm 2023.

An Khê: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (GLO)-Từ ngày 8 đến 10-11-2023, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 15 gói ma túy và vận động 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú.

An Khê: 2 xe ô tô va chạm khiến 1 tài xế tử vong tại chỗ (GLO)- Trưa 11-11, trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô, khiến 1 tài xế tử vong tại chỗ.

Giáo dục trực quan qua phiên tòa giả định về tảo hôn (GLO)- Thời gian qua, nhiều phiên tòa giả định liên quan đến tảo hôn đã được các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức thành công. Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân về tảo hôn và xâm hại tình dục trẻ em.

