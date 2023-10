Phá đường dây lừa đảo bán 'bùa ngải' và đồ 'giải hạn'

Ngày 23.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Như Xuân vừa phối hợp Công an TP.Thanh Hóa, Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) triệt phá đường dây lừa đảo, bán đồ 'giải hạn', chiếm đoạt của người dân hơn 1 tỉ đồng.

Lê Tất Đạt (27 tuổi, ngụ TT.Lương Sơn, H.Lương Sơn, Hòa Bình), nghi can cầm đầu đường dây, đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ngoài Đạt, lực lượng công an còn bắt giữ 10 nghi phạm khác, đều những người được Đạt thuê để thực hiện hành vi lừa đảo. Công an cũng đã thu giữ 18 bộ máy tính, 20 điện thoại di động và nhiều vật dụng, phương tiện khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Như Xuân, từ cuối tháng 9.2023, Lê Tất Đạt mua 20 bộ máy tính, 20 điện thoại di động, thuê phòng trọ ở P.Đông Vệ (TP.Thanh Hóa) và ở phố An Lạc (TT.Châu Quỳ, H.Gia Lâm, Hà Nội) làm địa điểm hoạt động lừa đảo qua mạng bằng hình thức tư vấn, bán đồ vật giải hạn.

Sau khi thuê được địa điểm, Đạt đã thuê 20 người, chủ yếu là sinh viên, học sinh có hiểu biết về tin học, sử dụng các Fanpage "Se duyên 1", "Se duyên 2", "Xem tình duyên miễn phí" do Đạt thiết lập để tìm kiếm "con mồi".

Khi có người nhắn tin hỏi, các "tư vấn viên" do Đạt thuê sẽ tự xưng là thầy, cậu, cô để tư vấn về tình duyên, cách giải hạn và đề nghị mua các đồ vật tâm linh như: bùa ngải, đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn phong thủy.... với giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng để giải hạn.

Tin lời, nhiều người dân ở nhiều tỉnh, thành phố đã mua các đồ vật do đường dây của Lê Tất Đạt bán. Với thủ đoạn trên, Đạt đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 1 tỉ đồng. Vụ án đang được Công an H.Như Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.