Thủ tướng gửi thư chúc mừng và biểu dương ca sĩ Đức Phúc giành ngôi vị quán quân Intervision 2025

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương thành tích giành ngôi vị quán quân Intervision 2025 của ca sỹ Đức Phúc.

Nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sỹ Đức Phúc.

Ca sĩ Việt Nam Đức Phúc đã xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga.
Ca sĩ Việt Nam Đức Phúc đã xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam". Ảnh Sputnik

Trong thư gửi ca sỹ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc, Thủ tướng viết: Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sỹ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương".

Ca khúc lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sỹ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sỹ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Người đứng đầu Chính phủ chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sỹ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Được biết, ca sĩ Đức Phúc chính thức trở thành quán quân của cuộc thi 'Intervision' - phiên bản 'đối trọng' với thương hiệu 'Eurovision' nổi tiếng khi vượt qua 22 thí sinh đại diện cho 22 quốc gia khác.

