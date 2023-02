Thu nhập tiền triệu mỗi ngày nhờ bán dưa non bỏ đi

(GLO)- Mọi năm, những quả dưa hấu non không đạt chất lượng sẽ được người dân cắt bỏ. Tuy nhiên, mùa vụ năm nay, những quả dưa non bỏ đi này lại được thương lái đến mua với giá cao, giúp nông dân có nguồn thu nhập khá.

Huyện Krông Pa được xem là thủ phủ trồng dưa của tỉnh với diện tích hơn 1.000 ha. Nơi đây có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây dưa hấu nên không chỉ người dân địa phương mà rất nhiều nông dân từ Bình Định, Phú Yên lên thuê đất để trồng. Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày này, trên các ruộng dưa, nông dân đang tất bật chăm sóc để chuẩn bị cho vụ thu hoạch dự kiến vào cuối tháng Giêng. Thông thường, mỗi nhánh (dây) của bụi dưa, nông dân sẽ giữ lại 1-2 quả để nuôi lớn thành phẩm, các quả còn lại sẽ được cắt bỏ. Khác với những năm trước, những quả dưa bị cắt bỏ nằm la liệt thối rữa trên ruộng thì năm nay đã có thương lái đến mua, giúp nông dân có thêm thu nhập.

Ông Lê Văn Nở (thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần) cho biết: Năm nay, khí hậu thuận lợi nên dưa cũng tương đối năng suất. Mấy năm trước, những quả dưa non bị cắt bỏ tràn lan tại ruộng mà không có ai đến lấy, nhưng năm nay lại có người đến mua với giá 1.500-2.000 đồng/kg. Gia đình tôi trồng được 3 đám dưa với diện tích khoảng 2 ha. Những đám nào đã lựa quả thì cắt dưa non kém chất lượng bỏ đi. Chẳng hạn, 1 gốc cây dưa hấu mọc ra 3 dây thì mỗi dây mình chọn 2 quả tốt nhất để lại, còn là cắt bỏ hết. “Cách đây 2 ngày, tôi thu gom dưa hấu non trong ruộng về bán được hơn 1 triệu đồng”-ông Nở nói.

Tương tự, tại ruộng dưa 1,2 ha của gia đình ông Lê Văn Thật (xã Phú Cần) cũng được thương lái đến thu mua dưa non đã cắt bỏ. Hiện gia đình ông đã gom khoảng 600 kg quả dưa hấu non và được thương lái đến thu mua với giá 1.500 đồng/kg. “Hôm nay, số lượng dưa non bỏ đi còn nhiều hơn hôm qua, dự kiến bán được hơn 1 triệu đồng”-ông Thật thông tin.

Mấy ngày nay, chị Nguyễn Thị Bích (thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần) kiếm hàng triệu đồng từ những quả dưa non bỏ đi. Chị Bích thổ lộ: “Tôi được chủ ruộng dưa cho đến để thu gom dưa hấu non, vì họ không có nhân lực để làm. Tùy vào từng ngày mà số lượng dưa gom được nhiều hay ít. Hôm qua, tôi gom được khoảng 5 tạ bán gần 1 triệu đồng”.

Để tìm hiểu về mục đích của việc thu gom những quả dưa hấu non bỏ đi, chúng tôi đã liên hệ với chị Trần Thị Tuyên-một thương lái ở TP. Kon Tum. Chị Tuyên cho hay: Nhiều năm qua, chúng tôi đã thực hiện thu mua dưa non ở các nơi từ Đak Lak, Gia Lai, Kon Tum. Đây là lần đầu tiên tôi về Krông Pa để thu mua. Mỗi ngày, tôi mua hàng chục tấn dưa non của người dân khu vực huyện Krông Pa. Ai muốn bán dưa non cứ đến ruộng nhận bao bì rồi gom dưa bỏ vào. Khoảng 17 giờ hàng ngày, tôi đến cân rồi trả tiền. Tuần trước, giá dưa non thu mua 2.000 đồng/kg, nhưng giá hiện tại chỉ còn 1.500 đồng/kg. Số dưa non này tôi bán lại cho một thương lái ở TP. Hồ Chí Minh, còn họ mua về làm gì thì tôi không biết.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho biết: Mấy ngày trước, chúng tôi đã nghe thông tin thương lái đến thu mua dưa hấu non bỏ đi của người dân. Điều này thấy hơi lạ vì những năm trước, dưa non bỏ đầy ruộng. “Không biết họ mua với mục đích gì nhưng thực tế đã thấy người dân bán được rất nhiều dưa non với giá tương đối cao. Điều này rất đáng mừng, vì những quả dưa non vốn được nông dân cắt bỏ để cho thối rữa trên ruộng thì nay lại bán được giá, giúp thu về hàng triệu đồng”-ông Châu chia sẻ.

Cũng theo ông Châu, vụ dưa năm nay tương đối được mùa, trung bình đạt khoảng 40 tấn/ha. So với trước Tết giá dưa chỉ khoảng 2.000-3.000 đồng/kg, thì hiện đã tăng lên 5.000 đồng/kg. Với giá này, người dân đã có lợi nhuận. Hiện chưa đến thời điểm thu hoạch, nhưng với việc thị trường Trung Quốc mở cửa, hy vọng giá dưa sẽ cao và việc tiêu thụ của người dân cũng tốt hơn.