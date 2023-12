Thông hầm số 2 xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài hơn 80 km đi qua 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định có 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh và 3 hầm xuyên núi: hầm 1 dài 610m, hầm 2 dài 698m, hầm 3 dài 3.200m. Tại Quảng Ngãi đang là mùa mưa nên công tác tổ chức thi công đắp đất nền trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn gặp nhiều bất lợi.

Do đó, để đảm bảo tiến độ, sản lượng dự án như hợp đồng ký kết với Ban Quản lý dự án 2 và đáp ứng tốt công tác giải ngân vốn bố trí cho dự án trong năm 2023, Tập đoàn Đèo Cả đã triển khai thi công các hạng mục có giá trị cao như cầu, cống và đặc biệt là đẩy mạnh việc đào hầm; trong đó, các đơn vị thi công đã tập trung phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công hầm, đặc biệt hưởng ứng Chiến dịch 100 ngày thông hầm 2 thuộc và hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành việc thông hầm số 2 thuộc gói thầu XL02, vượt tiến độ gần 5 tháng so với hợp đồng thi công. Việc đẩy nhanh tiến độ thông hầm 2 đã tạo bước ngoặt lớn trong công tác thi công dự án, giúp cho việc tiếp cận công trường thi công gói thầu XL03 thuận lợi, nhất là phương tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị không phải đi đường núi đèo dốc với chiều dài khoảng 3.600m mà nay rút ngắn lại chỉ còn 70m. Đặc biệt, việc thông hầm số 2 giúp giảm thiểu thiệt hại và an toàn hơn so với vận chuyển trên cung đường công vụ như kế hoạch ban đầu.

Trên công trường hầm số 1 thuộc gói thầu XL2, đây là hầm ngắn nhất trong số 3 hầm xuyên núi. Dù thời điểm gói thầu khởi công muộn và công tác tiếp cận công trường, mở miệng hầm khá khó khăn. Tập đoàn Đèo Cả đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị tập trung thi công nên đến nay tuyến hầm dài 610m này đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Cụ thể, ống hầm bên trái tuyến đã khoan được khoảng 400m. Riêng ống hầm bên phải tuyến đã đạt khoảng 600m. Dự kiến ống hầm phải sẽ được thông trong ngày 20/12 tới, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch đề ra, đáp ứng việc vận chuyển thiết bị, vật tư thi công công trình hai bên cửa hầm.

Riêng đối với hầm số 3, gói thầu XLO3 có chiều dài lên đến 3.200m xuyên núi kết nối hai tỉnh Quảng Ngãi với Bình Định có địa chất phức tạp nên công tác thi công được nhà thầu triển khai khá thận trọng nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn. Hiện tại, cả hai cửa hầm phía Bắc thuộc địa phận xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) và cửa hầm phía Nam thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) nhà thầu huy động hàng chục đầu thiết bị cơ giới, nhân lực, trong đó bố trí nhiều thiết bị đặc chủng thi công ngày đêm để thúc đẩy tiến độ. Đến nay, hầm số 3 đã khoan được chiều dài hơn 700m cho cả hai ống hầm; trong đó, ống hầm trái đạt hơn 350/3.200m, ống hầm phải đạt gần 360/3.200m.

Theo đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả, xác định được các bất lợi của mùa mưa miền Trung, nên ngay từ khi khởi công, đơn vị đã tập trung nguồn lực đẩy nhanh các mũi đào hầm, thi công mở toàn bộ 6 cửa hầm để có thể triển khai xuyên suốt nhằm bù lại sản lượng cho các hạng mục ngoài trời. Đặc biệt, việc cải tiến rút ngắn thời gian một chu kỳ thi công và tăng số lượng mũi thi công từ 4 mũi thông thường lên 6 mũi, giúp tăng hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm đáng kể chi phí thực hiện giúp hoàn thành thông hầm sớm hơn so với kế hoạch.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 60,3km, qua địa bàn tỉnh Bình Định khoảng 27,7km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, tỉnh quyết tâm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch cho dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2023.