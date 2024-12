Thị trấn Kbang nỗ lực xây dựng đô thị văn minh

Thị trấn Kbang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện Kbang với 4.554 hộ/18.420 khẩu. Nhằm hoàn thiện 9 tiêu chí và 52 tiêu chuẩn đô thị văn minh, Đảng ủy, UBND thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; phân công cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch cụ thể đối với lĩnh vực phụ trách.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.

Nhằm góp phần xây dựng đô thị văn minh, hàng tuần, Chi hội Phụ nữ làng HTăng ra quân tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, chăm sóc hàng rào xanh, trồng dặm những luống hoa, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Chị Đinh Thị Tre chia sẻ: “Chúng tôi chọn những giống hoa dễ trồng, dễ chăm sóc, thường xuyên ra hoa như chiều tím, hoa giấy, chuông vàng.

Ngoài ra, chúng tôi vận động người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định. Nhiều gia đình hội viên phụ nữ tự nguyện hiến đất mở đường giao thông, đóng góp kinh phí tu sửa nhà rông, lắp đặt điện chiếu sáng”.

Hội viên phụ nữ làng HTăng (thị trấn Kbang, huyện Kbang) chăm sóc vườn hoa, quét dọn đường làng, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: N.M

Ông Đinh Blinh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn HTăng-cho biết: “Làng có 136 hộ với hơn 340 khẩu. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, làng đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia.

Vừa qua, bà con đóng góp hơn 8 triệu đồng để mua vật tư lắp đặt 4 bóng điện tại các ngã tư giúp mọi người đi lại thuận lợi và góp phần bảo đảm an ninh trật tự”.

Còn bà Phan Thị Hồng Bích-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 5 thì cho hay: Tổ vận động người dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 362 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa khang trang, rộng rãi; vận động bà con đóng góp 32 triệu đồng và UBND thị trấn hỗ trợ 32 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại 12 đường hẻm; vận động 88 hộ dân ở 8 tuyến đường gắn biển số nhà.

“Chi hội Phụ nữ có các mô hình như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà tiêu hợp vệ sinh”. Đoàn Thanh niên thì triển khai mô hình “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường tự quản”... Nhờ đó, cảnh quan môi trường của tổ dân phố ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp”-bà Bích thông tin.

Thị trấn Kbang nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.T

Từ nguồn vốn ngân sách và huy động trong dân, thị trấn đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị khang trang. Từ đầu năm đến nay, thị trấn xuất ngân sách và vận động người dân đóng góp gần 400 triệu đồng lắp đặt 182 bóng điện chiếu sáng tại 12 tuyến đường; nâng cấp đường làng, hẻm tổ dân phố với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng; xuất ngân sách hơn 62 triệu đồng hỗ trợ 25 hộ xây dựng nhà vệ sinh đạt yêu cầu; hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà (45 triệu đồng/căn) cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, gia đình chính sách được thị trấn quan tâm thực hiện; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân.

Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,972 triệu đồng/năm, tăng gần 4,5 triệu đồng/năm so với năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,84%. Công tác xây dựng gia đình, khu phố, cơ quan văn hóa được chú trọng. Hiện thị trấn có 86,8% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% tổ dân phố, làng đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 100% cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS đạt chuẩn quốc gia; 100% cơ sở giáo dục, trường học và các cơ quan được công nhận công sở văn hóa. Thị trấn là địa bàn được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Trao đổi với P.V, ông Lê Cao Sáng-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kbang-cho hay: Đây là năm đầu tiên thị trấn triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí để đạt chuẩn đô thị văn minh. Hầu hết các tiêu chí mới chỉ đạt mức độ đạt chuẩn, chưa vượt trội và chưa bền vững. Địa phương quyết tâm duy trì, giữ vững tiêu chí, nội dung đã đạt, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, nội dung còn lại theo lộ trình.

“Chúng tôi đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có kế hoạch, văn bản, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí thuộc thẩm quyền cấp huyện và hỗ trợ kinh phí để thị trấn triển khai thực hiện tốt các tiêu chí theo phân cấp; quan tâm quy hoạch đầu tư xây dựng nhà văn hóa, trung tâm văn hóa-thể thao; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp cùng thị trấn hướng dẫn, cung cấp hồ sơ minh chứng đối với tiêu chí đã đạt được để làm cơ sở xét công nhận đô thị văn minh trong năm 2025”-ông Sáng nêu kiến nghị.