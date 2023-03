Tin liên quan Thêm 16 mã số vùng trồng và 4 mã cơ sở đóng gói sầu riêng

Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ là chú trọng phát triển hội viên; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất, chế biến, kinh doanh sầu riêng; tổ chức các hội thảo chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài; xúc tiến, hoàn thiện tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm sầu riêng… Đến cuối năm 2022, Đắk Lắk có 15.250ha sầu riêng, chiếm 35,2% diện tích cây ăn quả của tỉnh, sản lượng hơn 156.000 tấn.

Đắk Nông tăng cường hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định điều chỉnh và phân công đơn vị kết nghĩa đối với 46 bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị kết nghĩa có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương căn cứ các quy định về công tác kết nghĩa của tỉnh để hỗ trợ bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các địa phương kêu gọi, vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có đủ năng lực, vật lực tiếp tục kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ phát triển toàn diện.

Bàn giao hơn 11.000 máy tính bảng tặng học sinh tỉnh Kon Tum

Hưởng ứng lời phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Thủ tướng Chính phủ, thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, Vietcombank Kon Tum đã triển khai ủng hộ 25 tỷ đồng cho chương trình để mua sắm máy tính bảng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn một năm triển khai, đến nay việc mua sắm và nghiệm thu thiết bị máy tính bảng trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Vietcombank tài trợ đã hoàn tất. 11.390 máy tính bảng, trị giá 25 tỷ đồng được bàn giao đến tận tay các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp đỡ, tiếp sức cho các em có điều kiện học tập tốt.

Tặng 500 bộ lọc nước Sawyer mini cho hộ nghèo Gia Lai

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cùng UBND 9 xã trong huyện, tổ chức trao 250 bộ lọc nước Sawyer mini tặng 250 hộ nghèo có con nhỏ trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 287 triệu đồng, do Tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK/Mỹ) tài trợ.

Việc trao tặng bộ lọc nước nhằm giúp các gia đình cải thiện chất lượng sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước hợp vệ sinh, góp phần thực hiện tốt chương trình nước sạch cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.

Đợt này, Tổ chức GIBTK cũng đã đến tặng 250 bộ lọc nước Sawyer mini cho các hộ nghèo có con nhỏ tại huyện Kông Chro, Gia Lai.

Du khách đến Đà Lạt- Lâm Đồng tăng mạnh

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hai tháng đầu năm 2023, lượng du khách đến Đà Lạt-Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng đạt 1,55 triệu lượt, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế hơn 73 nghìn lượt, tăng 1.124%; khách qua lưu trú hơn 1 triệu lượt, tăng 74,2%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống hơn 2.194 tỷ đồng, tăng 9,85% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành đạt 6,9 tỷ đồng, tăng gần 29,7% so với cùng kỳ. Lâm Đồng đặt mục tiêu, năm 2023 đón hơn 6,5 triệu lượt du khách qua lưu trú, tăng 18% so với năm 2022, trong đó có hơn 250.000 lượt khách quốc tế.