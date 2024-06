Dự với Hội thi có ông Huỳnh Kiên- Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; ông Vũ Hà Sơn-Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Gia Lai; ông Phạm Viết Đoài-Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Nam Gia Lai; ông Trảo A Quý-Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Phố Núi; ông Lê Đình Trọng-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai; ông Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai; ông Đỗ Tấn Hiền-Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) các báo thường trú tại Gia Lai.

Tham gia Hội thi các trò chơi dân gian năm nay có hơn 200 vận động viên (VĐV) của 6 đơn vị gồm: Báo Gia Lai; các chi nhánh BIDV Gia Lai, Nam Gia Lai, Phố Núi; Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và CLB các báo thường trú tại Gia Lai. Đây là Hội thi truyền thống giữa các đơn vị, doanh nghiệp đã có mối quan hệ gắn kết bền chặt không chỉ trong nhiệm vụ chuyên môn mà ở các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ cũng như công tác xã hội.

Ông Phạm Viết Đoài-Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Nam Gia Lai chia sẻ: “Năm nào đến dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 chúng tôi cũng đều tham gia nhiệt tình Hội thi với Báo Gia Lai và các đơn vị bạn. Mỗi năm, Hội thi lại diễn ra với một không khí tươi mới, sôi nổi hơn nên chúng tôi rất hào hứng được đồng hành. Đây là cơ hội quý báu cho các VĐV của chúng tôi có dịp giao lưu, gặp gỡ để học hỏi lẫn nhau”.

Tại Hội thi lần này, các VĐV đã tranh tài ở 6 môn gồm: đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây, bịt mắt đập niêu và chạy 3 chân. Đây đều là những trò chơi dân gian tạo ra sự hứng thú cho các VĐV tranh tài. Qua đó các màn thi đấu đã diễn ra với bầu không khí rộn rã tiếng cười song cũng không kém phần gay cấn. Hấp dẫn nhất là ở môn kéo co 4 nam, 3 nữ với trận chung kết “kinh điển” của các VĐV đến từ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và chi nhánh BIDV Nam Gia Lai. Nhờ kết quả bốc thăm may rủi, chi nhánh BIDV Nam Gia Lai thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận và họ đã tận dụng lợi thế đó trong hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết.

Những tưởng Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai sẽ buông xuôi ở hiệp 2 khi thể lực đã bị bào mòn nhưng sự nỗ lực và quyết tâm đến tận cùng của họ đã giúp trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bước vào hiệp đấu quyết định, vẫn là các VĐV của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai bản lĩnh hơn ở những phút cuối để mang về chức vô địch trong sự vỡ òa của đông đảo cổ động viên.

VĐV Trần Văn Tú-Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai phấn khởi: “Các đội năm nay rất mạnh và đồng đều. Nhiều thời điểm chúng tôi tưởng chừng đã thất bại rồi nhưng cả đội đã không buông xuôi mà quyết tâm đến những giây cuối cùng. Đồng thời nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên mà chúng tôi có thêm tinh thần hứng khởi để giành chiến thắng. Rất cảm ơn Ban tổ chức đã tạo điều kiện cho Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai được thi đấu, cọ sát và hơn cả là gặp gỡ nhiều VĐV từ các đơn vị, doanh nghiệp”.

Trong khi đó, ở môn chạy 3 chân tiếp sức, các VĐV của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tưởng chừng sẽ cán đích ở vị trí đầu tiên khi có màn khởi đầu khá tốt. Tuy nhiên, cặp đôi đến Báo Gia Lai là Lê Quang Hiền-Trần Thị Hồng Thi đã có màn bứt phá nước rút đầy ấn tượng để vượt qua đối thủ ở khoảnh khắc tích tắc cuối cùng.

Cũng trong cuộc đua tốc độ, môn nhảy bao bố tiếp sức ghi nhận tốc độ đáng nể của các VĐV đến từ chi nhánh BIDV Nam Gia Lai đã và BIDV Gia Lai. Dù trải qua 4 VĐV với 2 nam-2 nữ khác nhau tiếp sức trong trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa dân gian nhưng họ vẫn duy trì khoảng cách sát nút với nhau trong cuộc đua đầy kịch tính. Chỉ ở những mét cuối cùng, VĐV của chi nhánh BIDV Nam Gia Lai mới có thể mang về giải nhất một cách nghẹt thở.

Tại môn nhảy dây với 4 nam và 4 nữ, các VĐV của Báo Gia Lai đã chứng tỏ khả năng cùng kinh nghiệm thi đấu ở trò chơi cần sự khéo léo cũng như sự ăn ý, đoàn kết và đầy vui nhộn này. Sau lượt nhảy của mình, đội nhảy dây của Báo Gia Lai đã đạt thành tích 48 cái trong khi đội thứ nhì của các VĐV của chi nhánh BIDV Gia Lai chỉ đạt 33 cái.

Một trong những đội có tinh thần tham gia khá sôi nổi ở Hội thi năm nay là CLB các báo thường trú tại Gia Lai đã tỏ ra khá xuất sắc ở môn bịt mắt đập niêu khi hoàn thành phần thi của mình từ khá sớm. Trong khi đó ở môn đẩy gậy của nam và nữ, lần lượt VĐV của chi nhánh BIDV Phố Núi và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã có những chiến thắng rất thuyết phục để giành giải nhất.

Với những kết quả đó, trên bảng tổng sắp toàn đoàn, chi nhánh BIDV Gia Lai giành giải nhất, BIDV Nam Gia Lai giành giải nhì, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và Báo Gia Lai giành giải 3, CLB các báo thường trú tại Gia Lai giành giải khuyến khích và giải phong cách thuộc về BIDV Phố Núi.

Không chỉ tranh tài ở các môn thi dân gian, các đơn vị cũng tham gia vào phần thi văn nghệ. Đây là một hoạt động rất được trông chờ và các đội thực sự cống hiến cho Hội thi những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn. Với sự đầu tư công phu cho tiết mục nhảy hiện đại, đội Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã giành giải nhất một cách thuyết phục.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao thưởng, ông Lương Văn Danh -Phó Tổng biên tập Báo Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng tôi rất cảm ơn sự đóng góp về vật chất, tinh thần của các đội tham gia Hội thi năm nay. Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với những màn tranh tài sôi nổi, gay cấn và rộn rã tiếng cười. Các đội đã có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ càng, nhất là ở phần thi văn nghệ với những trang phục, phụ kiện cùng các tiết mục ca hát như các nghệ sĩ thực thụ”.

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng tại Hội thi năm nay: