Siêu El Nino đang diễn biến thế nào?

Trong liên tiếp 4 tuần qua, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 cứ đều đặn tăng thêm 0,1 độ C, đến tuần đầu tháng 10 này đã đạt mức 2,3 độ C. Siêu El Nino đang mạnh thêm và có khả năng duy trì cường độ rất mạnh đến tháng 3.2027.

Trong bản tin cập nhật về diễn biến El Nino của Trung tâm Dự báo Khí hậu CPC thuộc Cục Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ (NOAA) cho biết: El Nino rất mạnh và đang tiếp tục gia tăng cường độ. Tại một số khu vực phía đông xích đạo trên Thái Bình Dương ghi nhận mức nhiệt dị thường trên 4 độ C. Cụ thể, tại khu vực Nino 3.4 mức nhiệt là 2,3 độ C; trong liên tiếp 4 tuần qua, mỗi tuần mức nhiệt tại đây tăng thêm 0,1 độ C. Còn khu vực Nino 3 là 3,3 độ C và Nino 1-2 đến 4,5 độ C.

Siêu El Nino đang mạnh lên từng ngày để trở thành sự kiện mạnh nhất lịch sử. Nguồn: NOAA

Bên cạnh đó, nhiệt độ dưới bề mặt nước biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương vẫn duy trì ở mức cao hơn trung bình 10 độ C. Các dị thường gió tây ở tầng thấp và gió đông ở tầng cao trải dài từ phía tây sang phía đông và lượng mưa tăng cường vẫn tiếp diễn từ khu vực trung tâm đến phía đông Thái Bình Dương; ngược lại các hoạt động này vẫn bị ức chế tại khu vực Indonesia.

Báo cáo nhận định: Hiện tượng El Nino đang mạnh lên với 83% sẽ đạt cường độ cực đại và trở thành một siêu El Nino mạnh nhất lịch sử trong giai đoạn từ tháng 10 - 12 và duy trì cường độ rất mạnh đến tháng 3.2027.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo, El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên trước khi đạt đỉnh điểm vào tháng 12 đưa đến khả năng nhiệt độ toàn cầu sẽ cao hơn mức trung bình, ngược lại nó cũng làm thay đổi mô hình lượng mưa, làm tăng nguy cơ hạn hán và lũ lụt ở các khu vực khác nhau. Bằng chứng là tháng 8 vừa qua được ghi nhận là tháng 8 nóng nhất lịch sử. Nó cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động bão nhiệt đới toàn cầu, gây ra mưa lớn, lũ lụt ở một số quốc gia và cháy rừng ở Indonesia.

Bà Celeste Saulo - Tổng thư ký WMO giải thích: El Nino không bổ sung thêm nhiệt cho hành tinh chúng ta mà ngược lại, nó giải phóng lượng nhiệt mà đại dương đã tích trữ bên dưới bề mặt. Đó là lý do tại sao một sự kiện El Nino mạnh thường đi kèm với xu hướng là một trong những năm nóng nhất.

Kỷ lục về siêu El Nino tính đến nay ghi nhận mức nhiệt tại khu vực Nino 3,4 là 2,6 độ C trong giai đoạn từ 11.2015 - 1.2026. Dự báo, đỉnh điểm của siêu El Nino lần này có thể ghi nhận mức nhiệt đến 3,7 độ C, khoảng tháng 12.

TP.HCM nhận lượng mưa kỷ lục trong những năm siêu El Nino Số liệu từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), cho thấy Nam bộ đang chịu tác động mạnh từ siêu El Nino, đặc biệt là xu hướng nhiệt độ ấm lên. Ở các tỉnh miền Tây nơi gần đường xích đạo hơn nên nhiệt độ có xu hướng tăng đáng kể. Mức nhiệt trung bình tháng 9 ở Vĩnh Long là 27,9 độ C, tăng 0,1 độ C so với kỷ lục cùng kỳ năm 2017. Tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) là 28,4 độ C, tăng 0,2 độ C so với kỷ lục từ năm 2001. Tương tự tại Bạc Liêu (cũ) là 28,1 độ C, tăng 0,2 độ C so với kỷ lục của năm 2024. Còn tại Cà Mau ghi nhận nhiệt độ đạt mức kỷ lục là 28,7 độ C của năm 2024 và 2025. Đặc biệt tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất ngày trong tháng 9 là 35,4 độ C ghi nhận vào ngày 5.9.2026 và kỷ lục này cũng từng ghi nhận vào ngày 7.9.2015. Ngược lại, kỷ lục cũ về lượng mưa trong tháng 9 là 505,2 mm ghi nhận tại trạm Nhà Bè năm 2015; tháng 9 này ghi nhận kỷ lục mới cũng tại Nhà Bè lên đến 640 mm.

Theo Chí Nhân (TNO)