Sai lầm phổ biến khi đi bộ

Tuy nhiên, nhiều người đi bộ giảm cân thường vô tình mắc phải những sai lầm, ông Jarrod Nobbe, huấn luyện viên thể dục tại Mỹ, chia sẻ.

Đi bộ quá ít

Mặc dù đi bộ có thể giúp đốt cháy calo, nhưng việc đi bộ vài lần một tuần thường không đủ để thấy được kết quả đáng kể. Chìa khóa để giảm cân hiệu quả thông qua đi bộ là bạn phải đi bộ đủ nhiều để tạo ra thâm hụt calo.

Mục tiêu ít nhất 150 phút hoạt động cường độ vừa phải hoặc 75 phút hoạt động cường độ mạnh mỗi tuần. Nếu bạn mới bắt đầu, hãy tăng dần số bước đi hằng ngày và đặt mục tiêu khoảng 10.000 bước mỗi ngày, theo trang Eat This, Not That!.

Không tăng cường độ

Đi bộ với tốc độ thoải mái vẫn tốt hơn là không đi bộ, nhưng nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, bạn cần phải tăng cường độ tập luyện. Điều này giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Bỏ qua khởi động và giãn cơ

Việc khởi động 5-10 phút có thể giúp tăng dần nhịp tim và chuẩn bị cơ bắp để đi bộ. Tương tự, việc giãn cơ sau khi đi bộ giúp nhịp tim trở lại bình thường và ngăn ngừa cứng cơ.

Thực hiện đầy đủ khởi động và giãn cơ giúp tăng hiệu quả tập luyện, giảm nguy cơ chấn thương, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Ăn không khoa học

Nhiều người tập trung đi bộ mà bỏ qua chế độ ăn, dẫn đến việc giảm cân không hiệu quả.

Kết hợp đi bộ với chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, protein nạc, ngũ cốc nguyên cám giúp cung cấp năng lượng, tạo thâm hụt calo cần thiết để giảm cân.

Bạn cần hạn chế thực phẩm nhiều calo, đường, thực phẩm chế biến sẵn để đạt kết quả tốt nhất.

Không uống đủ nước

Uống nước đầy đủ là yếu tố then chốt cho sức khỏe và hiệu quả tập luyện, đặc biệt khi đi bộ giảm cân.

Nhiều người không uống đủ nước, dẫn đến mất nước, mệt mỏi. Bạn cần uống nước trước, trong và sau khi đi bộ, nhất là khi trời nóng.

Đi giày sai cách

Đi giày không phù hợp có thể gây khó chịu và dẫn đến chấn thương, cản trở việc duy trì thói quen đi bộ. Giày đi bộ chuyên dụng tạo sự ổn định và giảm nguy cơ đau chân, đau khớp.

Thiếu bài tập tăng cơ

Nhiều người chỉ tập đi bộ để giảm cân mà bỏ qua tập tăng cơ, dẫn đến hiệu quả giảm cân chậm.

Bạn nên tập tăng cơ 2 lần/tuần giúp xây dựng cơ bắp, đốt cháy nhiều calo hơn, đẩy nhanh quá trình giảm cân.

Nghỉ ngơi không đủ

Nhiều người tập luyện quá sức, bỏ qua thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến giảm hiệu quả và nguy cơ chấn thương.

Nghỉ ngơi đầy đủ giúp cơ bắp phục hồi, phát triển mạnh, cải thiện hiệu suất đi bộ và tránh kiệt sức.

Thiếu kiên trì

Nhiều người bỏ cuộc giữa chừng vì không kiên trì với lịch trình đi bộ, dẫn đến kết quả không như mong muốn.

Vào những ngày bận rộn, bạn hãy cố gắng dành thời gian cho dù chỉ là một đoạn đi bộ ngắn để duy trì thói quen.