Hàng tiêu dùng, điện máy, thời trang giảm giá mạnh

Trong sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tại Siêu thị Co.opmart Pleiku, lượng khách hàng đến tham quan, mua sắm rất đông. Tại đây, 27.000 mặt hàng đang áp dụng giảm giá để kích cầu tiêu dùng trong chương trình “Tưng bừng sinh nhật-Quà tặng mọi nhà” nhằm chào mừng sinh nhật lần thứ 27 của hệ thống siêu thị Co.opmart trên toàn quốc. Chị Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Tổ Marketing và Dịch vụ khách hàng Siêu thị Co.opmart Pleiku cho biết: “Chương trình khuyến mãi lần này có quy mô lớn hoành tráng nhất trong năm và kéo dài từ ngày 20-4 đến 10-5-2023. Lượng khách đến siêu thị tham quan và mua sắm tăng gấp đôi thường ngày, dao động từ 4.200 đến gần 5.000 lượt khách/ngày, doanh số đạt 1,4-2 tỷ đồng/ngày. Dự kiến doanh số trong 5 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 8 tỷ đồng”.

Lễ là dịp để các cửa hàng thời trang, điện máy, và các dịch vụ khác đưa ra nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt như giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, dịch vụ, giảm giá trên thẻ VIP, tặng quà, tặng thẻ giảm giá cho khách hàng thân thiết… Chị Phan Thị Thiên Kiều-quản lý cửa hàng Vascara (đường Trần Phú, TP. Pleiku) cho hay: “Chương trình sale đợt lễ kéo dài từ ngày 21-4 đến 7-5 trên toàn hệ thống cửa hàng Vascara. Theo đó, cửa hàng giảm giá 5-50% tất cả các sản phẩm túi xách, giày dép, đồng thời giảm thêm thẻ VIP đến 15% cho khách hàng. Đợt khuyến mãi này giảm giá rất mạnh nhằm kích cầu mua sắm trong dân”.

Nắm bắt nhu cầu mua sắm cho chuyến du lịch trong dịp lễ, cửa hàng thời trang Marc (đường Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku) đã liên tục nhập hàng về với đa dạng mẫu mã từ quần áo cho tới phụ kiện. Khách mua hàng với hóa đơn 699 ngàn đồng sẽ được giảm giá 199 ngàn đồng, mua hàng với hóa đơn 399 ngàn đồng sẽ được giảm giá 99 ngàn đồng. Chị Nguyễn Thị Diễm My-nhân viên bán hàng chia sẻ, dịp này Marc tung ra bộ sưu tập mới với màu sắc và kiểu dáng phù hợp với mùa lễ hội, du lịch. Thường những chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng giảm đối với một số sản phẩm, nhưng chương trình lần này áp dụng cho tất cả các sản phẩm, nên khách hàng được lợi hơn khi cùng lúc vừa được giảm giá trực tiếp trên sản phẩm lại vừa được giảm trên hóa đơn mua hàng.

Với hàng điện máy, mọi năm thời điểm này là thời gian vàng để “clear” hàng mẫu cũ và tung ra model mới, và đẩy mạnh doanh số bán hàng trong những tháng đầu năm. Theo chị Nguyễn Thị Việt Trinh-quản lý Siêu thị Điện máy Xanh (đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku), để kích cầu tiêu dùng trong dịp lễ và đẩy mạnh doanh số bán hàng trong những tháng đầu năm, trước ngày triển khai khuyến mãi, Điện máy Xanh đã chạy quảng cáo, truyền thông trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, website và các ứng dụng để đưa ra thông báo về chương trình khuyến mãi. Nhờ đó, khách hàng cũng nắm bắt được chương trình nên dịp này lượng khách đến mua sắm tăng khoảng 30% so với ngày thường. Chương trình diễn ra từ 27-4 đến 7-5, với mức giảm mạnh 30-50% đối với mặt hàng ti vi, tủ lạnh, máy giặt…

Dịp này đang rơi vào lúc tiết trời nắng nóng nên các mặt hàng điện máy được người tiêu dùng rất quan tâm. Ông Nguyễn Văn Chính-chủ Trung tâm điện máy, nội thất Minh Chính (thị xã An Khê) cho biết: Cách đây 1 tháng, Trung tâm đã chủ động nhập lượng hàng lớn đồ nội thất và hàng điện máy. Hiện giá cả các mặt hàng đều giảm so với cùng kỳ năm trước, như đồ nội thất, bàn ghế, giường, tủ giảm 10-20%. Để kích cầu tiêu dùng, Trung tâm còn đưa ra chương trình ưu đãi giảm giá kéo dài từ ngày 20-4 đến 15-5, như giảm 20-40% các sản phẩm nồi cơm điện, tủ lạnh, ti vi, điều hòa…; giảm 30-50% các loại quạt mát. Đây cũng là sản phẩm được nhiều khách hàng mua sắm trong đợt này.

Việc tung ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt vào dịp lễ 30-4 và 1-5 không chỉ giúp các doanh nghiệp kích cầu nhu cầu mua sắm, mà còn góp phần tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi trong kỳ nghỉ kéo dài. Đợi có đợt khuyến mãi, chị Đinh Thị Hiền (làng Nhoi, xã Tú An, thị xã An Khê) mới quyết định chi tiền mua chiếc quạt hơi nước với giá 3,5 triệu đồng, giá bán chưa khuyến mãi là gần 5 triệu đồng. Chị Hiền vui vẻ nói: “Từ đầu năm đến nay, vợ chồng tôi đi làm thuê và thu hoạch mía bán được giá, nên dành dụm được chút tiền, vì vậy khi có chương trình giảm giá tôi đã mua liền. Nhờ giảm giá, tôi không những mua được sản phẩm đúng như dự định mà số tiền dư mua thêm được bộ bàn ghế học cho các con”.

Tranh thủ mua quần áo và một số đồ dùng cần thiết để về quê, chị Nguyễn Thị Thanh (tổ 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ) chở con gái xuống thị xã An Khê dạo các cửa hàng. “Gia đình tôi về Bình Định nên tôi mua mỗi người 2 bộ đồ để mặc đi chơi. Tôi thấy giá cả ổn định, bình quân dao động 120-250 ngàn đồng/bộ, có nhiều bộ quần áo rẻ hơn năm trước 20-40 ngàn đồng/bộ, nên tranh thủ mua luôn để dùng vào dịp hè”-chị Thanh chia sẻ.

Sức tiêu thụ không bằng mọi năm

Dịp nghỉ lễ thường là thời điểm sôi động nhất của thị trường, khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao. Đặc biệt, vào dịp lễ 30-4 và 1-5, thị trường thường có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, do nhiều người sẽ dành thời gian để đi du lịch, mua sắm và tận hưởng những ngày nghỉ. Tuy nhiên, theo đánh giá của người bán, mặc dù sức tiêu thụ tăng so những ngày trước, nhưng lại giảm đáng kể so cùng kỳ.

Theo chủ Trung tâm điện máy, nội thất Minh Chính (thị xã An Khê), tuy các mặt hàng đã giảm giá, thậm chí nhiều mặt hàng có giá chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái nhưng sức mua không tăng. Nguyên nhân kinh tế khó khăn người dân thắt chặt chi tiêu, đắn đo trong tiêu dùng, sắm sửa. Còn chị Phan Thị Thiên Kiều-quản lý cửa hàng Vascara thì cho rằng, mặc dù doanh số bán hàng cao hơn nhờ áp dụng khuyến mãi khoảng 20%, nhưng so với cùng thời điểm này năm ngoái doanh số bán hàng lại giảm đến 40%.

Sức mua trên thị trường dịp lễ giảm ở hầu hết các mặt hàng. Theo nhận định của nhiều người bán, trong khoảng 2 năm nay khách hàng ngày càng có xu hướng tiết kiệm chi tiêu cho những mặt hàng thời trang, gia dụng, điện máy nên sức tiêu thụ càng lúc càng giảm so với trước, chứ không riêng gì từ đầu năm đến nay. Thay vào đó, họ chỉ chi tiêu cho mặt hàng thực phẩm, các dịch vụ cần thiết khác.

Tại chợ huyện Kbang, các tiểu thương cũng chủ động nhập các mặt hàng thực phẩm, gia súc, gia cầm phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Chỉ tay về phía lồng nhốt hơn chục con gà, bà Nguyễn Thị Lạc hồ hởi nói: “Số gà này khách ở thị trấn Kbang đặt mua để mang đi dã ngoại; trung bình 1,2-1,5kg/con, nướng rất ngọt thơm, không dai. Mặc dù sức mua vào dịp lễ 30-4 năm nay không bằng năm trước nhưng so với ngày thường có tăng 5-10%. Do đó, tôi đã đặt sẵn trang trại chăn nuôi 5 tạ gà, vịt, khách mua đến đâu bắt tới đó. Gà ta hiện có giá 80-120 ngàn đồng/kg, vịt 70-120 ngàn đồng/con tuỳ loại”.

Đi một vòng quanh chợ Kbang mua những thứ cần thiết về tổ chức bữa cơm dịp lễ, anh Đinh Ép (làng Groi, thị trấn Kbang, huyện Kbang) cho hay, ngày lễ người dân đi chợ đông hơn nhưng các dịch vụ đi kèm như làm gà, vịt, nhặt rau, làm cá… vẫn được các tiểu thương thực hiện cẩn thận, sạch sẽ về nhà chỉ việc rửa lại rồi chế biến, khá tiện lợi. "Tôi thấy giá cả dịp lễ cũng ổn định, không tăng. Thế nhưng, gia đình tôi cũng mua sắm vừa phải đủ dùng, chứ không mua nhiều như mọi năm"-anh Ép cho biết.

VŨ THẢO-NGỌC MINH