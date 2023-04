(GLO)- Lời Tòa soạn: Với chủ đề “Thông tin minh bạch-Tiêu dùng an toàn”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15-3) năm 2023 nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; qua đó kêu gọi sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn bà Đào Thị Thu Nguyệt-Phó Giám đốc Sở Công thương.

(GLO)- Trong 2 tháng đầu năm nay, một số sản phẩm công nghiệp chế biến chủ lực của tỉnh Gia Lai như: đường tinh chế, chè, tinh bột mì, sữa, nước ép trái cây, phân vi sinh… đều có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khả quan để ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt giá trị 19.483 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2022.

(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, báo điện tử vietnamnet.vn, giá thép trong nước ngày 28-2 tăng mạnh so với tuần trước. Đây cũng là lần tăng giá thứ 5 liên tiếp tính từ đầu năm 2023 đến nay. Đáng chú ý, có doanh nghiệp tăng hơn 1 triệu đồng cho mỗi tấn thép.

(GLO) - Ngày 28-2, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,45% so với tháng 1 và tăng so 0,97% tháng 12-2022. Bên cạnh đó, CPI trong tháng đã tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.