(GLO)- Chiều 25-10, tại phường Quy Nhơn, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Tham dự lễ ra mắt có đại diện một số sở, ngành của tỉnh và hơn 300 hội viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa của dân tộc gắn liền với vẻ đẹp, tâm hồn, phẩm hạnh và bản sắc của người Việt Nam.

Từ những dịp lễ trọng đại đến cuộc sống thường ngày, tà áo dài góp phần tôn vinh nét duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt qua nhiều kiểu dáng, chất liệu, họa tiết và màu sắc, áo dài Việt Nam thể hiện được tâm hồn, thẩm mỹ và sự sáng tạo của người Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Ngự - Chi hội trưởng Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Gia Lai nhận quyết định thành lập Chi hội. Ảnh: Kim Hường

Việc thành lập Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Gia Lai nhằm kết nối những người yêu áo dài trong và ngoài tỉnh, mở ra cơ hội tổ chức các hoạt động bảo tồn, quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài truyền thống đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.