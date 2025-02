Quyết liệt thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện

(GLO)- Gia Lai đang chủ động triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng mức điện năng tiêu thụ hàng năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia .

Những ngày cuối năm 2024, với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, Điện lực Đức Cơ (Công ty Điện lực Gia Lai) đã phối hợp với Trường THCS Quang Trung (thị trấn Chư Ty) tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa “Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và an toàn trong trường học”.

Hơn 300 em học sinh đã được hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những vấn đề liên quan đến sử dụng điện. Em Lê Anh Tuấn (học sinh lớp 8/1) phấn khởi chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em biết được cách sử dụng điện tiết kiệm mà bình thường ít để ý, như tắt tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng, để nhiệt độ điều hòa 25-27 độ C trở lên, tận dụng tối đa ánh sáng ngoài trời và thông gió tự nhiên”.

Ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong trường học. Ảnh: H.D

Cũng với mục đích tiết kiệm chi phí về năng lượng điện trong sản xuất, ông Lê Ngọc Nam-Chủ cơ sở sản xuất đá lạnh sạch ở phường An Phước, thị xã An Khê-cho hay: “Hàng tháng, chúng tôi phải trả khoảng 15 triệu đồng tiền điện. Nhờ được công nhân Điện lực An Khê hướng dẫn lắp đặt tụ bù, tránh sử dụng điện những khung giờ cao điểm, số tiền điện chúng tôi phải trả mỗi tháng đã giảm được khoảng 1-2 triệu đồng”.

Bên cạnh tăng cường tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, Công ty Điện lực Gia Lai còn triển khai xây dựng phương án giảm tổn thất điện năngtrên hệ thống lưới điện. Ông Phạm Anh Cường-Trưởng phòng Kỹ thuật-cho biết: Năm 2024, các chỉ số về tổn thất điện năng của Công ty đạt 3,38%, giảm 0,38% so với năm 2023. Công ty đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng cường về quản lý để giảm tổn thất điện năng. Ngay từ đầu năm 2025, đơn vị không để xuất hiện trạm biến áp có có tổn thất điện năng hơn 7%.

"Công ty Điện lực Gia Lai cũng chỉ đạo Xí nghiệp lưới điện cao thế tiếp tục rà soát công tác quản lý vận hành lưới điện 110 kV, xử lý các tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch giảm tổn thất điện năng của cấp điện áp cao áp như: tổng kiểm tra hơn 1.500 hệ thống tiếp địa cột đường dây 110 kV để phát hiện và lập kế hoạch xử lý cho các vị trí có thông số không đảm bảo, thực hiện vệ sinh cách điện hotline, làm kín toàn bộ tủ bảng, cổng trạm tại 13 trạm biến áp 110 kV, tuyệt đối không để xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến kế hoạch giảm tổn thất điện năng lưới điện 110 kV”-ông Cường thông tin.

Công ty Điện lực Gia Lai tới từng hộ dân để tuyên truyền tiết kiệm điện. Ảnh: H.D

Đối với lưới điện phân phối trung hạ áp, theo kế hoạch, Công ty sẽ thực hiện thay thế, kiểm tra định kỳ hơn 120.000 thiết bị đo đếm, thường xuyên kiểm tra các khách hàng có sản lượng lớn, bất thường để hạn chế tổn thất điện năng phi kỹ thuật; đồng thời, bố trí hơn 206 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng mới hơn 339,5 km đường dây trung hạ áp, 145 trạm biến áp với tổng công suất 29.290 kVA. Cùng với đó, nâng dung lượng để chống quá tải, giảm tổn thất điện năng 122 trạm biến áp với tổng công suất 21.675 kVA. Đặc biệt, Công ty sẽ lắp đặt 150 bộ tụ bù hạ áp với tổng số vốn hơn 6 tỷ đồng để bù công suất phản kháng, giảm tổn thất điện năng hạ áp cho các trạm biến áp đang có tổn thất cao.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2025 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động giải pháp đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2025; Kế hoạch số 2931/KH-UBND ngày 25-10-2023 của UBND tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh đã có Công văn số 43/UBND-CNXD yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên của tỉnh, giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 5% vào năm 2025.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư lưới điện; triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và thực hiện tiết kiệm điện. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, các địa phương liên quan liên hệ với Sở Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các chủ đầu tư dự án điện để có thông tin, chủ động rà soát các thủ tục đất đai, nhất là các thủ tục liên quan đến rừng, đất lúa (nếu có), thực hiện tốt công tác tuyên truyền người dân để sớm bàn giao mặt bằng, tạo hành lang thông thoáng phục vụ triển khai thi công các dự án đường dây truyền tải điện, phân phối điện, đảm bảo hoàn thành các dự án trạm, đường dây 500 kV và các dự án trọng điểm, cấp bách.

Đặc biệt, về điện mặt trời mái nhà, UBND tỉnh giao Sở Công thương, Công ty Điện lực Gia Lai và các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để người dân, doanh nghiệp lắp, sử dụng điện mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm tiết kiệm chi phí về điện.