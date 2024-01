Hơn 186 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới lưới điện trung-hạ thế

(GLO)- Ngày 25-1, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với tịnh xá Ngọc Trung tuyên truyền kết hợp hướng dẫn cách thức lái xe an toàn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi đi mô tô, xe gắn máy cho 102 tăng ni, phật tử tịnh xá.