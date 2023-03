Tin liên quan Sở Công thương ký kết hợp tác với các cơ quan truyền thông

Theo đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (giá so sánh 2010) ước thực hiện 6.917 tỷ đồng (đạt 21,88% kế hoạch và tăng 15,86% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 23.832 tỷ đồng (đạt 22,06% kế hoạch và tăng 31,89% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, bán lẻ hàng hóa chiếm tỷ trọng 80,85%, dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng 0,7%, dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng 11,6%, dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng 0,05%, hoạt động dịch vụ khác chiếm tỷ trọng 6,76%. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 220 triệu USD (đạt 32,35% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 23 triệu USD (đạt 20,9% kế hoạch, giảm 24,5% so cùng kỳ)…

Tại hội nghị, ngành công thương tiếp tục đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian đến, như: đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với thực hiệm nhiệm vụ của ngành; kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án nguồn (điện gió) và lưới điện đang thi công trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, rà soát danh mục, thứ tự thực hiện các xã, huyện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí số 4 về điện; triển khai công tác kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hiện trường, thẩm định hồ sơ đăng ký giấy phép; cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài; kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030…