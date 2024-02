Rừng biên giới Ia Mơr bị xâm phạm nghiêm trọng

Điều khiển phương tiện chạy dọc theo con đường giao thông sát một con kênh dẫn nước ở xã Ia Mơr, chúng tôi tìm đến địa điểm xảy ra vụ khai thác rừng trái phép với quy mô lớn.

Tại khu vực rừng nằm cách khu trung tâm của xã Ia Mơr chừng 3-4 km, cây cối bị đốn hạ nằm ngổn ngang. Trong đó có hàng chục cây gỗ đường kính 20-50 cm bị cưa hạ còn trơ gốc, thân và cành nhánh. Dấu vết cây gỗ mới bị đốn hạ còn hiện rõ trên thân cây với lớp nhựa tươi ứa ra và dấu răng cưa mới. Không chỉ đốn hạ, còn có hàng chục cây gỗ khác bị ken gốc hoặc làm những ký hiệu đánh dấu trên thân cây.

Điều đáng nói là việc khai thác rừng trái phép ở đây bao gồm cả 2 hình thức “đánh tỉa” và phá trắng.

Đơn cử như ở một khoảng rừng rộng chừng 2 sào, toàn bộ cây gỗ trong khoảnh này bị đốn hạ toàn bộ. Cây có đường kính thân lớn bị cưa thành những khúc gỗ tròn có chiều dài 2-4 m. Theo quan sát của chúng tôi, đa phần những cây gỗ bị đốn hạ trái phép là gỗ dầu. Ngoài ra, trên mặt đất ở những khu vực rừng có cây cối bị đốn hạ đều bị lửa cháy lan qua.



Thời điểm chúng tôi mục sở thị hiện trường cũng là lúc các Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cử lực lượng bốc thân cây gỗ lên 6 chiếc xe công nông. Sau khi chất gỗ đầy thùng xe, những chiếc xe này nối đuôi nhau chạy về hướng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur.

Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur Nguyễn Trung Văn xác nhận vụ khai thác rừng trái phép vừa diễn ra tại lâm phần đơn vị quản lý với trên 100 cây gỗ to nhỏ các loại. “Tối 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua công tác tuần tra, chúng tôi phát hiện một nhóm người đang có hành vi khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép tại tiểu khu 1003. Đơn vị đã huy động quân số và đề nghị các lực lượng chức năng của huyện, tỉnh có mặt trên địa bàn cùng phối hợp ngăn chặn. Tuy nhiên, những đối tượng vi phạm có hành vi chống đối, đe dọa lực lượng chức năng và đưa phương tiện ra khỏi hiện trường. Do đêm tối cùng lực lượng mỏng và đối tượng vi phạm có tính chất manh động nên không thể xác định cụ thể số lượng người, danh tính, tang vật vi phạm. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc cho cấp trên. Huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu, Công an huyện đã xác định được số lượng người vi phạm trong vụ việc nói trên là khoảng 30 người và cùng trú tại xã Ia Piơ”-ông Văn cho hay.

Ông Trần Anh Tài-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin vụ khai thác rừng trái phép xảy ra vào đêm 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hạt đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường và báo cáo cho cấp trên. UBND huyện cũng đã giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Hạt Kiểm lâm huyện chưa ra quyết định khởi tố bởi vụ khai thác rừng trái phép này có tính chất phức tạp.