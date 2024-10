Sáng 20 - 9, Liên đoàn Lao động thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban an toàn giao thông thị xã tổ chức h ội thi “Rung chuông vàng về a n toàn giao thông” trong công nhân viên chức -người lao động năm 2024.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cáo buộc Trần Quốc Do không phải là cán bộ công an nhưng thường sử dụng tên Trần Thiên Lượng, giả danh là Phó Cục trưởng An ninh điều tra, Bộ Công an phụ trách phía Nam để đòi nợ thuê, chạy án, xin việc