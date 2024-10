Phát hiện 49 cây gỗ dầu bị khai thác trái phép

Theo đó, ngày 6-10, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông phối hợp với Công an huyện bắt giữ xe tải BKS77H-034.44 do ông Nguyễn Thành Quân (SN 1991, trú tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, vận chuyển một số lượng lâm sản và củi điều. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thành Quân không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số lâm sản trên xe. Qua đo đếm, số lượng lâm sản trên xe tải này gồm 404 lóng, khối lượng 8,747m gỗ tròn, chủng loại dầu và 1,2 ster củi. Ông Nguyễn Thành Quân khai nhận số lâm sản trên xe được bốc lên xe ở xã Ia Ga và xã Ia Mơ để vận chuyển về tỉnh Bình Định tiêu thụ. Hạt Kiểm lâm huyện đã tạm giữ xe tải BKS77H-034.44 để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiếc xe tải vận chuyển gỗ trái phép bị lực lượng chức năng huyện Chư Prông phát hiện, tạm giữ. Ảnh: T.D

Mặt khác, để làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của đối tượng, các tình tiết có liên quan, ngày 10-10, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra, xác minh truy xuất nguồn gốc lâm sản đối với tang vật trên xe tải BKS 77H-034.44.

49 cây gỗ dầu bị khai thác trái phép có nhiều yếu tố tương đồng với số lượng gỗ trên xe tải BKS 77H-034.44. Ảnh: T.D

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại lô 29, khoảnh 2 và lộ 46 khoảnh 1, tiểu khu 1001 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur có 49 cây rừng bị cắt hạ, đường kính gốc chặt 13-40cm, chiều cao gốc chặt 10-130 cm, chủng loại dầu, loại rừng rụng lá trung bình, thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, phần thân cây khai thác đã bị lấy đi khỏi hiện trường nhưng từ đường kính gốc chặt, chủng loại so với số gỗ trên xe tải BKS 77H-034.44 có nhiều yếu tố tương đồng.

Một cây gỗ dầu ở tiểu khu 1001 bị đốn hạ trái phép. Ảnh: T.D

Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cũng sẽ làm rõ, xác định trách nhiệm của công chức có liên quan đến vụ việc nói trên. Nếu phát hiện thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vụ việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.