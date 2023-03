Truy nã đối tượng khai thác rừng trái phép tại Sơ Pai

Chư Sê xử phạt hơn 700 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong quý I (GLO)- Sáng 29-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2023.

An Khê: Tạm giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Phi Trường (SN 2001), Nguyễn Duy Trọng (SN 1995), Lê Trương Khang (SN 2001) và Nguyễn Tấn Vương (SN 1990, cùng trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bình Định: Triệt phá 2 vụ cờ bạc dưới hình thức đá gà Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 2 vụ cờ bạc dưới hình thức đá gà mà đơn vị này vừa triệt phá.

An Khê xử phạt 132 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông (GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 132 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, tạm giữ 54 phương tiện vi phạm.

Mang Yang: Tạm giam nhóm trộm cắp máy bơm của người dân (GLO)-Sau một thời gian tích cực điều tra xác minh, Công an huyện Mang Yang vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Giết người vì không nghe điện thoại (GLO)-Sáng 29-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hữn (SN 2002, trú tại thôn Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Tạm giữ 3 người liên quan vụ cắt tóc, lột đồ, đánh ghen cô gái trẻ Liên quan đến vụ cô gái bị hành hung, lột đồ cắt tóc, đánh ghen, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông tin, đã tạm giữ 3 người phụ nữ có hành vi làm nhục người khác để tiếp tục điều tra, xử lí.

Trung tướng Tô Ân Xô: Đang xem xét khởi tố các golfer đánh Poker tiền tỉ Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đang phân loại, xem xét khởi tố bị can đối với một số đối tượng người chơi golf (golfer), chủ doanh nghiệp bị bắt quả tang đánh bạc ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm: Đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các bị can liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn.

Bé 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Công an TP HCM tạm giam Lê Văn Bậm Công an TP HCM đã tạm giam Lê Văn Bậm do có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi ngược đãi, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng ma túy.

Kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác đất trái phép tại Đak Đoa (GLO)-Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND huyện Đak Đoa chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND xã Ia Băng kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng).

Bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản tại tỉnh Đồng Nai lẩn trốn về Gia Lai (GLO)- Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa cho biết đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Lê Minh Long (SN 1997, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đây là nghi phạm giết người, cướp tài sản tại tiệm Spa Hương Rosa (phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).



Kiên quyết ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao (GLO)- Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), chỉ tính từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 44 vụ sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại hơn 14,7 tỷ đồng. Lực lượng Công an đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống loại tội phạm này.

Công an TP HCM thông tin chính thức vụ clip nghi ép bé 3 tuổi hút ma túy đá Công an đã đưa cháu bé trong clip nghi bị ép sử dụng ma túy đá đi khám bệnh và tiếp tục đấu tranh làm rõ hàng loạt hành vi.

Nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng (GLO)- Qua công tác thanh tra cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót dẫn đến sai phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại một số địa phương trong tỉnh Gia Lai.

Bắt giam 'cò' đất lừa đảo chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở tiền tỉ Sáng 27-3, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố "cò" đất lừa đảo chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở trị giá tiền tỉ.

Tòa cấp cao xem xét kháng cáo của Công ty Quốc Cường Gia Lai Hôm nay (27/3), TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ chuyển nhượng 2 dự án đất công giá rẻ ở huyện Nhà Bè, TPHCM cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

