(GLO)- Sau khi trúng đấu giá hợp pháp các tài sản mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) kê biên gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, ông Nguyễn Văn An (trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã hoàn tất các thủ tục đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai chỉnh lý sang tên. Tuy nhiên, đơn vị này trả lại hồ sơ với lý do còn nhiều vướng mắc trong việc phân chia tài sản đấu giá. Vì vậy, ông An đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan.