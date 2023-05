(GLO)- Trước mắt chúng tôi là 3 chiếc quan tài nằm song song trong căn nhà giữa buôn Voong Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa. Những tiếng khóc ai oán xé lòng khiến không ai kìm được nước mắt. 3 cha con trong một gia đình tử vong nghi do điện giật đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc sử dụng điện an toàn.

(GLO)- Chiều 11-5, Công an thị xã An Khê phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo UBND thị xã An Khê.