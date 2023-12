Phú Yên sắp đầu tư đường ven biển trên 2.200 tỷ đồng

Tin liên quan Bình Định khởi công đường ven biển gần 1.500 tỷ đồng

Theo ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, căn cứ theo quy định, HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 528 tỷ đồng để thực hiện dự án. Vốn được phân bổ theo từng năm phù hợp theo tiến độ, nhu cầu vốn của dự án để đảm bảo không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Cũng theo ông Lê Tấn Hổ, trong quy hoạch chung của tỉnh Phú Yên, sẽ phát triển chuỗi đô thị ven biển, du lịch biển và kinh tế biển vì thế việc đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển là rất cần thiết…

Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên là dự án đầu tư xây dựng mới công trình giao thông nhóm A, do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Dự án nhằm hoàn chỉnh tuyến đường bộ ven biển, đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật tương xứng định hướng phát triển tuyến đường bộ ven biển Việt Nam; là trục giao thông chính kết nối giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên biển và vùng ven biển của khu vực nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,7km, điểm đầu từ đường dẫn phía Bắc cầu An Hải (thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đến điểm cuối tại Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm Hải Quân (xã An Phú, thành phố Tuy Hòa); quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị, nền đường rộng 42m; gồm 2 đơn nguyên cầu, mỗi cầu rộng 16m.

Riêng đoạn Km25+214,39 - Km25+629,14 đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ theo quy hoạch.

Tổng vốn đầu tư là 2.228 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn, gồm: giai đoạn 2023 - 2025 là 1.328 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 800 tỷ đồng, 528 tỷ đồng còn lại ngân sách tỉnh; giai đoạn 2026 - 2028 là 900 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian chuẩn bị và thực hiện giai đoạn 2023 - 2028.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, khi được Chính phủ phê duyệt nguồn vốn, các cơ quan có liên quan phải tích cực triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm 2024. UBND tỉnh chỉ đạo, rà soát chuyển đổi 4ha rừng sản xuất trong phạm vi dự án ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng để đảm bảo quy định pháp luật…