Phú Thiện và Chư Prông lấy phiếu tín nhiệm với 42 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Về dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp HĐND huyện Phú Thiện có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Năm 2023, huyện Phú Thiện đã thực hiện nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch hết sức quan trọng như: Thu ngân sách nhà nước tại địa phương ước thực hiện là 42,08 tỷ đồng, đạt 147,91% so với dự toán tỉnh giao và đạt 105,2% so với dự toán HĐND huyện giao. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 3.855 tỷ đồng, đạt 100,34% kế hoạch, tăng 11,51%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,5 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt trên 109.000 tấn, đạt 102,78% kế hoạch, tăng 2,78% so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước thực hiện hơn 938 tỷ đồng, đạt 100,7% Nghị quyết, tăng 11,08% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, dự ước trong năm toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 98 đảng viên mới, vượt 2,08% nghị quyết 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Phú Thiện đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời đồng chí chỉ ra những tồn tại hạn chế mà huyện còn gặp phải như: Công tác xây dựng nông thôn mới, việc thành lập các doanh nghiệp, công tác trồng rừng chưa đạt kế hoạch đề ra, tai nạn giao thông tăng cả 2 chỉ số...

Để thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 đạt kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện các quy hoạch đặt trong tổng thể quy hoạch chung của tỉnh; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm; quy hoạch nông thôn mới các xã, quy hoạch chi tiết của thị trấn; tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển năm 2024, thu ngân sách nhà nước phải quyết tâm tăng trưởng; đẩy mạnh đề án phát triển du lịch gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp bằng các chương trình OCOP; xây dựng ngày hội du lịch, ngày hội văn hóa... thu hút du lịch; quản lý chặt chẽ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; quan tâm công tác trồng rừng; quan tâm lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế và giải quyết việc làm, giảm nghèo.

Huyện phải hết sức chủ động ngay từ đầu và có kiểm tra đôn đốc để tạo sự chuyển biến đồng bộ; đẩy nhanh thực hiện đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị nông thôn. Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng chuyên sâu để phát huy quyền giám sát; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND huyện bầu cần thận trọng, khách quan, công tâm.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn làm rõ những nguyên nhân tồn tại, giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội từ phía các cơ quan, đơn vị có liên quan và lãnh đạo UBND huyện.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, với nhiều thảo luận, kiến nghị, đề xuất, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 16 HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của huyện năm 2024 và vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

* Dự kỳ họp HĐND huyện Chư Prông có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó các đại biểu HĐND huyện khoá XIII đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 22 người, kết quả không ai có quá 50% số phiếu tín nhiệm thấp. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Thường-nguyên Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện do nghỉ hưu theo chế độ. Bầu bổ sung ông Trần Quyết Thắng-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện làm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong năm 2023, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 105% kế hoạch, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Trong năm đã có 11 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.209,49 tỷ đồng, đến nay trên địa bàn huyện có 41 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai thực hiện xây dựng cơ bản, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn huyện. Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31-12 là 291,539 tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch vốn được giao. Thu ngân sách huyện ước 70,506 tỷ đồng, đạt 108,04% so với dự toán tỉnh giao, đạt 101,03% so với Nghị quyết và bằng 65,95% so với cùng kỳ.

Chất lượng công tác giáo dục đào tạo, khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; các chương trình an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tập trung củng cố, kiện toàn.

Năm 2023, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện có nhiều đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề được thực hiện đúng quy định. Chất lượng chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện ngày càng được nâng lên. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thường trực HĐND huyện thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động của HĐND, giúp Thường trực HĐND cấp xã tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động.

Năm 2024, HĐND huyện tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, mở rộng dân chủ, huy động sức mạnh và trí tuệ tập thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đúng luật định.